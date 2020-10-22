تراند اليوم : طريقة عمل عش البلبل بالدجاج والكارى

ينقع النودلز في الماء الفاتر حتى يصبح طرياً. (يضاف المزيد من الماء الفاتر إلى النودلز في حال لم يصبح طرياً خلال نصف ساعة).

ثم يصفى في مصفاة وتؤخذ بعض خيوطه الطويلة وتدوّر بين الأصابع للحصول على شكل عش.

ترصف أعشاش النودلز في طبق التقديم وتحفظ ساخنة.

يملأ كل عش بالصلصة واللحم ويزين بأعناق البصل الأخضر ويقدم.

تحضير الصلصة

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يخفق صفار البيض بواسطة المخفقة في قدر فوق النار، وتضاف الزبدة تدريجياً إلى البيض. يتابع الخفق حتى تصبح الصلصة كثيفة مثل المايونيز. يجب الانتباه كي لا تتخثر الصلصة. وينصح عادة باستعمال نظام الغلاية المزدوجة لتفادي احتراق الصلصة.

ترفع القدر عن النار ويضاف عصير الأناناس والقشدة الطازجة إلى محتواها.

يضاف الملح والفلفل الأبيض حسب الذوق.

يخلط هذا المزيج مع مكعبات الأناناس ولحم الدجاج. يوضع القليل من هذا المزيج في كل عش ويقدم ساخناً بمثابة وجبة لذيذة مع السلطة الخضراء.