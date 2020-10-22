تراند اليوم : سما المصري تهدد: سأفضح نواب البرلمان

القاهرة ـ مشرق نيوز

قضت المحكمة الإدارية العليا برفض دعويين مقامين من الفنانة سامية أحمد عطية الشهيرة بسما المصري تطالب فيهما بإلغاء حكم استبعادها من الترشح بالانتخابات البرلمانية عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر.

سما أكدت أنها ستعود للفن من جديد، مؤكدة أنهم خسروا غيابها في البرلمان، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أنها ستخرج ما لديها من مستندات تثبت فساد النواب الناجحين على المستوى السياسي والأخلاقي.

سما أضافت أن هناك بعض النواب سيئو السمعة وأنها لن تستسلم وستقدم مستندات لتخرجهم من البرلمان مثلما حدث معها.