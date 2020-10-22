تراند اليوم : مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 30 مترجمة

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 30 مترجمة مشاهدة وتحميل المؤسس عثمان الحلقة 30 مترجمة مسلسل قيامه عثمان الحلقه 30 كاملة يوتيوب بجودة عالية، في الأحداث فجر الصليبين مخزن السلاح السري الخاص بقبيلة الكاي.

وعين ارطغرل في الحلقة 30 سافجي قائداً لمحاربي قبيلة الكاي، فيما نشب نزاع بينه وبين عثمان ، تطور لضرب بعضها البعض.

وواصل عثمان خطوات لمنع وقوع الفتن في قبيلة الكاي، وغرس بذرة الدولة العثمانية التي حكمت العالم ووحدت المسلمين لسنين طويلة.

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وتدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث أبناء الغازي ارطغرل.

وتقع أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.

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