تراند اليوم : قيامه عثمان 30 HD مسلسل قيامة عثمان الحلقة ٣٠ مترجمة للعربية

في مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 30 يواصل عثمان نضاله ضد الخونة والجواسيس المغول والصليبين، حيث بدأ مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 30 صراع الأخزة على القيادة بين عثمان وأخيه سافجي، والتي انتهت بتعيين سافجي رئيساً لمحاربي قبيلة الكاي.

وواصل عثمان خطوات لمنع وقوع الفتن في قبيلة الكاي، وغرس بذرة الدولة العثمانية التي حكمت العالم ووحدت المسلمين لسنين طويلة.

وتدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث أبناء الغازي ارطغرل.

وتقع أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.