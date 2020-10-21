تراند اليوم : فيديو الرقاصة ..+18 فيديو الرقاصة البرازيلية لوردينا كامل بدون حذف

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو الرقاصة البرازيلية لوردينا المقيمة في جمهورية مصر العربية عقب رقصها على أنغام أغنية مهرجان اخواتي, وأظهر الفيديو الرقاصة لوردينا وهي ترقص لفستان رمادي قصير داخل أحد مراكز التجميل. وفور نشر فيديو الرقاصة لوردينا بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول الفيديو بشكل مهول وكبير، مما دفع بالالاف نحو صفحة الرقاصة لوردينا على انستقرام.

فيديو الراقصه البرازيليه المثير للجدل حقق نسبة مشاهدات هي الأعلى هذا الاسبوع في مصر، وبدأت قصة فيديو الراقصه البرازيليه عند انتهائها من تجميل نفسها في أحد مراكز التجميل في مصر، لتسمع أغنية مهرجان اخواتي وتبدأ بالرقص عليها وهي ترتدي فستان رمادي قصير.

الفيديو انتشر كالنار في الهشيم وحاز على اعجاب وتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر, كما رفع أعداد متابعي لورديانا على انستجرام.

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وظهرت لورديانا في فستان رمادي قصير وبدأت بالرقص على أنغام مهرجان أخواتي لفرقة الصواريخ.

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