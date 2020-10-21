تراند اليوم : نتائج ثالث ثانوي 2020 .. نتائج ثالث ثانوي 2020 اليمن صنعاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية الخميس نتائج الثانوية العامة ( نتائج ثالث ثانوي 2020 اليمن صنعاء ) بأقسامها “علمي، أدبي، انجليزي” للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م .

وكانت وزارة التربية قد حددت الساعة العاشرة من صباح الخميس لاعلان النتائج مع اسماء العشرة الأوائل ضمن مؤتمر صحفي.

وقالت الوزارة إنه بإمكان حصول أي طالب على نتيجته عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم “160” أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة “sms” عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى نفس الرقم وذلك عقب إعلان النتيجة العامة .

كما يمكنكم الحصول على النتائج عبر موقع وزارة التربية اليمنية ( من هنا )