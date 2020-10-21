تراند اليوم : مسلسل قيامة عثمان الحلقة 30 الثلاثون مترجمة كاملة

مشاهدة الحلقة 30 الثلاثون من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 30 الثلاثون من بطولة بوراك أوزجيفيت والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، كارالار ، ويتم عرضه على قناة آى تي في التركية .

وتدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث أبناء الغازي ارطغرل.

وتقع أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.

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وفي أحداث الحلقة 30 من قيامة عثمان يشتد الصراع بين عثمان وأخيه سافجي حول قيادة محابي الكاي، وينشب قتال بالأيدي فيما بينهم، ويتدخل أرطغرل، ويتم بالتصويت اختيار سافجي كرئيساً للمحاربين، ويكون عثمان نائباً له.

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