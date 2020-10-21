تراند اليوم : رسميا.. الحكومة ترفع أسعار الأسمدة

أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، أنه بناءً على تعليمات مجلس الوزراء ووزارتى البترول وقطاع الأعمال، قررت اللجنة التنسيقية للأسمدة، زيادة أسعار الأسمدة الأزوتية بواقع 90 جنيهًا للطن، على أن يكون سعر طن اليوريا 3290 جنيهًا، والنترات 3190 جنيهًا، موضحًا أنه تم التنبيه على الجمعيات الزراعية، بصرف الأسمدة بالأسعار الجديدة، بدءا من أمس.

وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، لـ«المصرى اليوم» إنه يجب اقتصار دعم الأسمدة على زراعة المحاصيل الاستراتيجية فقط، من خلال صرف الدعم عند توريد المحصول للدولة، مثل «القمح والذرة والفول الصويا والقطن وبنجر قصب السكر». وأضاف أن الدولة تدعم مصانع الأسمدة بالغاز بنحو 20 مليار جنيه.