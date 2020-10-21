تراند اليوم : سقوط «جارح النساء» بروض الفرج

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة التعدي على عدد من السيدات بسلاح أبيض «كتر»، عن طريق شخص مجهول يستقل سيارة ملاكي.

وتلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغات من 3 سيدات لتعرضهن من قبل شخص مجهول يستقل سيارة ملاكي لهجوم بسلاح أبيض «كتر» أدى إلى إصابتهن بجروح قطعية مختلفة، منها تعرض ربة منزل أثناء سيرها بشارع ترعة جزيرة للتعدي بآلة حادة نتج عن ذلك إصابتها بجرح قطعي، واقعة أخرى مماثلة بشارع شبرا وإصابتها بجرح بيدها اليمنى.

وتوصلت التحريات إلى تحديد السيارة التي كان يستقلها المتهم، وتبين أنها مُقيدة باسم «ك.م.ع- 31 سنة»، ومقيم بالطالبية بالجيزة، وبمناقشته قرر أن السيارة تخص زميل له يدعى «مصطفى أ. م»، وينتحل اسم أحد الأشخاص «تاجر سيارات- 38سنة- مُقيم بالظاهر»، والسابق اتهامه في 21 قضية متنوعة آخرهم قضية سرقة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعتين تحت تأثير تناول المواد الكحولية، وبتفتيش السيارة ضُبط بداخلها الأداة المستخدمة «كتر» في ارتكاب الوقائع.

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أثناء الفحص حضرت للقسم إحدى المواطنات، عاملة، ومُقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل، وأفادت بتعرضها لواقعة مماثلة أثناء سيرها بشارع شبرا بدائرة قسم روض الفرج، وبعرض المتهم والسيارة عليها تعرفت عليهما واتهمته بارتكاب واقعة التعدي عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعتين تحت تأثير تناول المواد الكحولية، وبتفتيش السيارة ضُبط بداخلها الأداة المستخدمة «كتر» في ارتكاب الواقعتين.

أثناء الفحص حضرت للقسم إحدى المواطنات، عاملة، ومُقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل، وأفادت بتعرضها لواقعة مماثلة أثناء سيرها بشارع شبرا بدائرة قسم روض الفرج، وبعرض المتهم والسيارة عليها تعرفت عليهما واتهمته بارتكاب واقعة التعدي عليها.