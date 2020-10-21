تراند اليوم : بعد زواجها من توفيق عكاشة.. 10 معلومات عن حياة الدرديري

ثار خبر زواج الإعلامي والبرلماني السابق توفيق عكاشة بزميلته المذيعة السابقة في قناة "الفراعين" حياة الدرديري حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، في هذا التقرير نرصد معلومات قد لا تعرفونها عن حياة الدرديري:

- درست حياة الدرديري في جامعة الأزهر، بقسم الصحافة والإعلام، الذي تحول فيما بعد إلى كلية الصحافة والإعلام.

- بدأت حياتها المهنية في صحيفة "صوت الأمة" تحت رئاسة عبد الحليم قنديل.

- شقت طريقها إلى العمل في التلفزيون المصري مراسلة لتغطية الفعاليات والمهرجانات.

- تزوجت حياة الدرديري في سن صغيرة، وفقًا لما صرحت به من قبل في إحدى حلقات برنامجها "مصر اليوم".

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- هي أم لثلاثة من الأبناء؛ ياسمين وعبد الله ومنة الله.

- طوال فترة زواجها عانت حياة الدرديري من علاقة سيئة بحماتها، التي شكتها لتوفيق عكاشة في إحدى حلقات "الفراعين"، فتوجه الأخير ببلاغ ضد حماتها.

- في إحدى حلقات برنامجه، اتهم عكاشة زوج حياة الدرديري بخطف أطفالها وحرمانها من رؤيتهم.

- تعتبر حياة الدرديري توفيق عكاشة مكتشفها والأب الروحي لها في عالم الإعلام.

- صرح عكاشة في أكثر من مرة أن حياة الدرديري في مقام ابنته ولولا حرم الله التبني لتبناها.

- في برنامج "شيخ الحارة" صرح عكاشة بأن حياة الدرديري حب حياته.​