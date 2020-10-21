تراند اليوم : العثور على 12 طفلا ومدربهم بعد 9 أيام من الاختفاء داخل كهف بتايلاند

قال حاكم إقليم تشيانج راى التايلاندى، أمس الاثنين، إن فرق الإنقاذ عثرت على 12 طفلا مفقودا ومدربهم أحياء داخل كهف بعد 9 أيام من اختفائهم.

واختفى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما مع مدربهم (25 عاما) بعد تدريب لكرة القدم يوم 23 يونيو الماضى، الذى ذهبوا فيه لاستكشاف مجمع كهوف تام لوانج الواقع فى إحدى الغابات بتايلاند.

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وقال الحاكم نارونجساك أوسوتاناكورن للصحفيين "القوات الخاصة بالبحرية التايلاندية عثرت على الثلاثة عشر جميعا وهناك مؤشرات على أنهم على قيد الحياة".

ولم يتضح بعد ما إذا كان أى منهم مصابا أو فى حاجة لرعاية طبية لكن جرى إمدادهم بمواد تعطيهم طاقة لحين وضع خطة لإخراجهم بسلام من الكهف.

وأضاف "أبلغت قوات البحرية، بوصولها إلى موقع باتايا بيتش الذى كان مغمورا بالمياه ثم واصلوا التقدم لمسافة 400 مترا حيث عثرت على الثلاثة عشر الذين كانوا بخير".

وبدأت عملية بحث دولية منذ أن اختفت المجموعة داخل الكهف.

وقالت الكابتن جيسيكا تيت من فريق دعم الإنقاذ التابع لسلاح الجو الأمريكى إن عملية البحث شهدت "كثيرا من التحديات".

وأضافت أن التحدى المقبل هو إخراج المجموعة من الكهف.

وقال نارونجساك إن فرقا طبية دخلت إلى الكهف وإنها ستقيم الحالة الصحية للأطفال فى غضون 4 ساعات وبعدها سيتم وضع خطة لإخراجهم.

رجال الإنقاذ فى تايلاند

جانب من انقاذ الأطفال فى تايلاند

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انقاذ الأطفال فى تايلاند

جانب من عمليات الانقاذ

فرحة قوات الانقاذ بعد العثور عليهم

جانب من العثور عليهم

عمليات العثور على الأطفال

العثور على الأطفال داخل الكهف

سلطات تايلاند مع الأطفال

تواجد سلطات تايلاند مع الأطفال