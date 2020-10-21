شاهد.. يمني يعثر على كنز من الذهب بطريقة غريبة!

عثر شاب يمني، على كنز من الذهب الخالص، أثناء العمل لتأسيس بناء منزله، مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صور الكنز.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع يمنية صورة قطع الذهب، التي عثر عليها المواطن أثناء العمل لتأسيس بناء منزله.

وقال رواد المواقع، إن القطع الأثرية عثر عليها أحد الأفراد عند تأسيس بيته في قاعدة العند بمحافظة لحج جنوب اليمن وكما هو واضح في الصورة. وفق "قناة العالم".



ويذكر أن، الكنز هو عبارة عن تمثال لرجل وامرأة في قاعدة واحدة ويزن الكنز كيلو غرام من الذهب الخالص.

وأشاروا إلى أن القطع تم بيعها لجهات خارجية.