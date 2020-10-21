تراند اليوم : فيديو الام التي رمت اولادها .. فيديو الام التي رمت اولادها في نهر دجلة في العراق

فيديو الام التي رمت اولادها مشاهدة وتحميل فيديو الام التي رمت اولادها كامل بدون حذف، وبدأت القصة عندما قامت امرأة برمي أبناءها في نهر دجلة والفرات بعد كسب زوجها حضانه أطفالها علماً بأنها مطلقة.

هزت جريمة بشعة الرأي العام في العراق بعدما وثقت كاميرا للمراقبة سيدة تقوم بإلقاء طفليها في نهر دجلة، بعد أن تجردت من مشاعر الإنسانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يبدو أنه تم تصويره مساء الجمعة، ويوثق للحظة قيام السيدة برمي طفليها بنهر دجلة.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن مكان الحادثة هو جسر الأئمة، الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة في بغداد.

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وفي أعقاب ذلك، قامت قوات الأمن باعتقال السيدة، التي اعترفت بعد التحقيق معها بفعلتها، قائلة إنها فعلت ذلك نتيجة خلافات مع طليقها، والد الطفلين.

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