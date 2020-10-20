تراند اليوم : تردد قناة فارزيش .. تردد قناة Varzish Sport HD الجديد على جميع الأقمار

تردد قناة فارزيش سبورت الطاجيكستانية Varzish Sport HD ،تبث قناة فارزيش سبورت على قمر الياه سات 52° شرقا على التردد التالي: (آخر تحديث يوم 20/01/2020)

Varzish Sport HD

التردد : 11785

الاستقطاب : أفقي H

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معدل الترميز: 27500

تغطية قمر الياه سات Al Yah 1

تغطية قمر الياه سات

* تبث قناة الرياضية الأذربيجانية على قمر NSS-12 57° شرقا على التردد التالي:

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Varzish Sport HD

التردد : 11565

الاستقطاب : أفقي H

معدل الترميز: 10750

تغطية قمر NSS-12

تغطية قمر NSS-12

* تبث قناة قناة فارزيش فارسي على القمر التركماني TürkmenÄlem/MonacoSat ـ 52° شرقا على الحزمة الشرقية على التردد التالي (تردد جديد):

Varzish HD Farsi

التردد : 12476

الاستقطاب : أفقي H

معدل الترميز: 27500