تراند اليوم : تردد قناة فارزيش .. تردد قناة Varzish Sport HD الجديد على جميع الأقمار

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تردد قناة فارزيش سبورت الطاجيكستانية Varzish Sport HD ،تبث قناة فارزيش سبورت على قمر الياه سات 52° شرقا على التردد التالي: (آخر تحديث يوم 20/01/2020)
Varzish Sport HD
التردد : 11785
الاستقطاب : أفقي H
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Varzish Sport HD
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