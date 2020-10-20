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تراند اليوم : تردد قناة فارزيش .. تردد قناة Varzish Sport HD الجديد على جميع الأقمار

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تردد قناة فارزيش سبورت الطاجيكستانية Varzish Sport HD ،تبث قناة فارزيش سبورت على قمر الياه سات 52° شرقا على التردد التالي: (آخر تحديث يوم 20/01/2020)

 

Varzish Sport HD

التردد :             11785

الاستقطاب :        أفقي H

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معدل الترميز:     27500

 

تغطية قمر الياه سات Al Yah 1

تغطية قمر الياه سات

 

* تبث قناة الأذربيجانية على قمر NSS-12 57° شرقا على التردد التالي:

 

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Varzish Sport HD

التردد :             11565

الاستقطاب :        أفقي  H

معدل الترميز:     10750

 

تغطية قمر NSS-12

تغطية قمر NSS-12

 

* تبث قناة قناة فارزيش فارسي على القمر التركماني TürkmenÄlem/MonacoSat ـ  52° شرقا على الحزمة الشرقية على التردد التالي (تردد جديد):

Varzish HD Farsi

التردد :            12476

الاستقطاب :           أفقي H

معدل الترميز:     27500

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