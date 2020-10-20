تراند اليوم : هذا ما حدث لمن قلد زعيم كوريا الشمالية في مطار بسنغافورة!؟

تشانجي/ الخليج 365/ رويترز

أوقفت السلطات السنغافورية فنان استرالي كوميدي اشتهر بتقليد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ، وذلك لاستجوابه بشأن آرائه السياسية قبل السماح بدخوله البلاد.

يأتي هذا الحادث قبل أيام من استضافة سنغافورة محادثات مرتقبة بشدة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال الفنان الاسترالي هوارد إكس، الذي امتنع عن ذكر اسمه الحقيقي، لرويترز إن السلطات احتجزته لمدة ساعتين واستجوبته لنحو 30 دقيقة عندما وصل في الصباح الباكر إلى مطار تشانجي في سنغافورة.

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وتابع القول : "سألوني عن آرائي السياسية وما إن كنت مشاركا في احتجاجات في بلدان أخرى".

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