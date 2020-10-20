تراند اليوم : دم "رامز جلال" يظهر في تعليق ديانا حداد على مقلبه معها

بعد عرض حلقتها أمس الجمعة، في برنامج المقالب "رامز تحت الصفر"، اعتذرت المطربة اللبنانية ديانا حداد، لجمهورها ومعجبيها عما بدر منها في الحلقة.

واعترفت حداد في رسالة مصورة لكل معجبيها، بأنها ظهرت في البرنامج بصورة لم يعتد جمهورها عليها، وقالت: "تعرفون أنني رقيقة، لكن هذا رد فعل طبيعي لأي إنسان يقع في هذا الموقف".

وأضافت: "أعتذر لو خرج مني كلام أو تصرف معين لا تعتادون عليه من ديانا حداد، لكن صدقوني هذا فعل طبيعي ولا تنسوا أن هذه أول مرة أقع في مثل هذا الموقف طوال مسيرتي الفنية، ومع رامز".

وأردفت: "أعتذر لكم، ورامز له كل الاحترام وهو فنان أكيد، سعيدة بهذه التجربة رغم أنني لم أتوقع أن أقع في مثل هذا الشيء".

Advertisements

واختتمت ديانا حداد رسالتها المصورة، بتحذير رامز جلال قائلة: "يا ويلك يا رامز جلال لو جربت أن تنفذ في مقالب في المرات المقبلة".

اقرأ أيضاً

وعبرت ديانا حداد عن سعادتها، بانتقامها من رامز جلال، وذلك بتسديدها لكمة قوية إليه طرحته أرضا، وجعلته ينزف الدماء.

وشاركت ديانا حداد صورة للمعطف الذي ظهرت به في حلقة "رامز تحت الصفر"، وعليه دم رامز جلال، وكتبت: "دماء رامز على معطفي".