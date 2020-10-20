تراند اليوم : شاهد فيديو مروع للحظة انتحار شاب اسيوي في الحرم الماضي .. واليكم التفاصيل

الرياض - المشرق نيووز

باشرت السلطات السعودية في التحقيق في انتحار آسيوي من الجنسية الباكستانية مساء الجمعة في الحرم المكي .

وقالت شرطة إمارة مكة على حسابها بموقع "تويتر" إن "الجهات الأمنية" تباشر حالة انتحار لمجهول من جنسية آسيوية قفز من الدور العلوي لصحن المطاف، وذلك بعد الانتهاء من صلاة العشاء.

وبينت أنه ألقى بنفسه من سطح المسجد، وسقط في صحن المطاف دون أن يصاب أحد بضرر.

#عاجل..

"الجهات الأمنية" تباشر حالة انتحار لمجهول

قفز من الدور العلوي لصحن المطاف، ولا

تزال الجهات الأمنية ممثلة في قوة أمن

الحرم تباشر الحالة، بمساندة عدد من

الجهات ذات العلاقة. pic.twitter.com/kNo7UsQWJZ — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) June 8, 2018

— إمارة منطقة مكة (@makkahregion)

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ولا يعرف على وجه الدقة سبب الانتحار، إلا أنه يوجد معتقدات يؤمن بها عدد من مسلمي شرق آسيا، بأن الوفاة في الحرم المكي من الأمور التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه.

وكشفت مصادر لـ"سبق" السعودية، عن تفاصيل انتحار الوافد الباكستاني الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، والذي وضع حدًّا لحياته بعد أن قذف بنفسه من سطح الحرم على صحن الطواف في الدور الأرضي.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه عند الساعة الـ9:20 من مساء أمس الجمعة باشر رجال الأمن حادثة إقدام أحد الوافدين على القفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأرضي؛ ما أدى لوفاته فورًا.

وأضاف أن السقوط الأول للمنتحر كان على الرأس؛ ما تسبب بإصابات خطيرة إثر صعوده على الحواجز ورميه بنفسه. فيما تم مباشرة الإسعافات الأولية من قِبل فرق الإسعاف الميدانية، وتمت محاولة إنقاذه، وتم نقله عن طريق أفراد إنقاذ الدفاع المدني إلى المركز الصحي داخل الحرم، وعند وصوله تُوفي. فيما تولت الجهات الأمنية بشرطة الحرم التحقيق في الواقعة.





