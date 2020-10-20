لن تصدق .. هذا ما استخرجه أطباء من بطن أحد المرضى

كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل عملية جراحية أدهشت الأطباء في مستشفى المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية، نتيجة استخراجهم أدوات معدنية وبلاستيكية من بطن أحد المرضى.

وأشارت التفاصيل أن فريق طبي في الدقهلية تعامل مع أحد المرضى الذي ن قدموا للمشفى نتيجة شعوه بألم شديد في بطنه، قبل أن يقوموا باستخراج هاتف محمول وعملات معدنية وولاعة من معدته. وفق موقع "اليوم السابع"

وبين الفريق الطبي أن العملية أجريت للمريض بعد إجراء أشعة تشخيصية، تبين خلالها وجود أجسام غريبة داخل المعدة، موضحًا أنه تم وضع المريض البالغ من العمر 30 عاماً تحت المراقبة الطبية.

وحذر الأطباء من أنه في حال تأخر المريض أكثر من ذلك لبدأت الأشياء التي استخرجت من بطنه تسبب له أضراراً جسيمة كالانسداد المعوي، وتسمم جسمه لوجود الولاعة والهاتف المحمول.