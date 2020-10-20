تراند اليوم : نتائج مناظرة النوفيام 2020 .. نتائج النوفيام 2020

نتائج مناظرة النوفيام 2020 ، ويترقب الطلاب في تونس ظهور نتائج مناظرة النوفيام 2020 التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القريبة القادمة لجميع الولايات، وسط توقعات بأن تكون نتائج النوفيام 2020 ونسب النجاح مرتفعة هذا العام؛ جراء الأسئلة المتوسطة في الامتحان.

وأعلنت وزارة التربية التونسية نتائج شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني.وذكرت وزارة التربية في تصريح صحفي أوردته الوكالة الرسمية أن طريقة التسجيل للحصول على نتائج النوفيام 2020 تتم عبر إرسال رسالة قصيرة إلى رقم 85005.

وقالت التربية إنه يجب على الطالب الراغب في الاشتراك بخدمة النوفيام 2020، كتابة NEUF في الرسالة ثم ترك فراغ قبل وضع رقم التسجيل في الامتحان العام.

وشددت على ضرورة أن يكون رقم التسجيل في الامتحان، مكونا من ستة أرقام وفقا لما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح، خلال الفترة الماضية.

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وأضافت أن المسجلين بخدمة نتائج النوفيام يتلقون النتيجة قبل الموعد الرسمي للإعلان عنها، مبينة أنها تتضمن جميع تفاصيل النتيجة النهائية.

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وأوضحت التربية أن الرسالة القصيرة فيها، القرار والأعداد في مختلف المواد ومعدل الامتحان ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بأحد المعاهد النموذجية بالنسبة للتلاميذ المترشحين الى اختبار شهادة ختم التعليم الأساسي العام.