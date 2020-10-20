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تراند اليوم : فيديو جرش .. + 18فيديو جرش رقص بالبكيني

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ظهرت مجموعة من الفتيات الاردنيات وهم يتراقصون في إحدى المزارع في جرش وهم يرتدون ملابس البكيني الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الاردن.

اثار فيديو انتشر كما الهشيم في النار بين الاردنيين حفيظة الشارع الاردني الذي طالب الامن بضبط الشباب والفتيات اللواتي ظهرن فيه لا سيما انهن ظهرن بلباس البحر البكيني ورافق الموسيقى رقص خليع لاثنتين من الفتيات في ذات التسجيل.
وقال مدونون ونشطاء ان هذا الفيديو المنتشر خارج عن عادات وتقاليد الاردنيين المستمده من الشريعه اضافة الى ان الفيديو خرق لامر الدفاع الذي منع التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي مطالبين الامن بضروره معاقبة كل من ظهر في ذاك الفيديو

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