تراند اليوم : لائحة الوظائف التعليمية pdf

لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1441، اقامت وزارة الخدمة المدنية و بالتعاون مع وزارة التعليم اتجماعًا طارئًا لبحث امكانية تعديل لائحة التوظيف الخاصة بالوزارتين، وقد تم عقد اجتماع خاص يوم امس في مقر الوزارة الكائن في العاصمة السعودية الرياض، وتم الخروج في نهاية الاجتماع بلائحة جديدة تنص على عدة نتائج، وقد تضمنت هذه التعديلات العديد من التغييرات على نظام الوظائف، ولهذا سنتعرف الان على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1441 والتي تم الاقرار بها في الاجتماع، وكما سنتعرف ايضا علىاللائحة التنفيذية لوزارة الخدمة المدنية والية عملها الجديد في السعودية بعام 1441 – 2020.

لائحة وظائف التعليم الجديدة 1441

خرجت وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم السعوديات بعدة نتائج في قد خرج بها المسؤولين، حيث تضمنت هذه النتائج الحفاظ على حق الموظفين فغي العام الجديد، فمن ابرز نتائج لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1441 التالي:

الإجراء للعديد من تحسينات على العمليات بالنقل والترقية.

اجراء عدة تعديلات على المكافأة لنهاية الخدمة.

اقرأ أيضاً

عدم التأثير بالسلب على الميزات المالية، و التي سيحصل عليها من سينقل الى اللائحة الجديدة.

يجب ان استحقاق العلاوة السنوية للعام بناء على الائحة والسلم لرواتب الوظائف التعليمية بالنسخته الحالية.

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية 1441 – 2020

هنالك عدة بنود تم الاتفاق عليها من قبل وزارة الخدمة المدنية السعودية حول الموارد البشرية 1441/، فقد تضمنت هذه اللائحة العديد من البنود التي تكفل للموارد البشرية حقها في العمل والحصول على الخدمات بحلول عام 1441 – 2020، فقد جاءت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية 1441 – 2020 كالتالي:

يعمل البرنامج على ايجاد نموذج عمل والواضح يمكن القطاع الخاص من استثمار خدمات المساندة، مقابل الرسوم اللمتفق عليها.

Advertisements

برنامج ايجاد بيئة عمل محفزة.

برنامج تفعيل العمل، والذي سيكون عن بعد وزيادة مشاركة المراة في الخدمة المدنية.

يتعلق البرنامج بالرفع مستوى المشاركة المراة في سوق العمل السعودي، والزيادة لفرصها في الوظائف القيادية.

برنامج ضمان توازن تفضيل بيئة العمل بين القطاع العام والخاص.

يهدف البرنامج إلى التغيير لثقافة العمل في السعودية، والتي يعتقد فيها الفرد ان العمل الحكومي حق لكل مواطن وتوجيه طالبي العمّل نحو القطاع الخاص.

برنامج التميز المؤسسي الخدمات المشتركة والتوثيق لإجراءات

يهدف البرنامج الى تحسين رضا العملاء للوزارة وتعزيز الارتباط الوظيفي وتحسين اداء الموظف.

برنامج تحويل موظفي الخدمة المدنية في الأعمال المساندة إلى رياديي أعمال.

برنامج اعادة هيكلة الوظّيفة العامة في الخدمة المدنية.

و يمكنك الدخول الي رابط لائحة الوظائف التعليمة من خلال الضغط هنا