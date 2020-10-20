تراند اليوم : علاقة فيروس كورونا باختفاء محمد عساف اعلاميا

أكد مدير أعمال النجم الفلسطيني محمد عساف، حسن السيد، أن النجم المحبوب، تلقى العديد من العروض للظهور في برامج وحملات دعائية خلال الفترة الماضية ولكنه يرفض دون اعلان سبب واضح.

وقال السيد لأكثر من شخص حاول الاتصال به أنهم أوقفوا اللقاءات الإعلامية وكذلك الظهور في أي حملات دعائية سواء معلنة أو بهدف خيري.

يأتي هذا القرار من جانب عساف المبتعد منذ فترة من دون توضيح سبب ذلك، ولكن مصدراً مقرباً من الفنان الفلسطيني الذي يحتفل هذا الأسبوع بمرور سبع سنوات على فوزه بجائزة “أراب أيدول” أكد أن الفنان الشاب قرر قضاء الفترة الحالية التي يعاني منها العالم بسبب جائحة "كورونا" مبتعداً عن أي ظهور خارجي أو أعمال فنية خلال الفترة المقبلة بسبب محافظته على التباعد الاجتماعي واستغلال تلك الفترة في التخطيط لما هو مقبل.

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وأكد عسّاف في آخر ظهور له في شهر نيسان الماضي في اتصال فيديو مع برنامج MBC Trending أنه يحافظ على التباعد الاجتماعي ويتخذ كل الإجراءات الاحترازية خلال هذه الفترة وأنه يمضي وقته في اكتشاف أشياء جديدة.

واعتبر عساف أن وجود هذا الفيروس نقمة على البشرية، ولكنه ربما يكون مفيداً لأنه جعل كثيرين يكتشفون أشياء جديدة في حياتهم، حتى إنه تواصل مع أصدقاء له لم يتحدث معهم منذ فترة كبيرة.

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