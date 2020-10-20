تراند اليوم : شاهد: وزيرة فرنسية تتعرض لموقف محرج لهذا السبب!

وكالات/ الخليج 365

تعرضت وزيرة فرنسية، لموقف سبب لها الإحراج خلال مشاركتها بمناسبة رسمية بحضورالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووقعت الحادثة في ميدان كونكورد، حيث توجهت وزيرة الصناعة في حكومة فرنسا الجديدة للمشاركة في العيد الوطني "يوم الباستيل"، بمشاركة الرئيس الفرنسي.

وفي التفاصيل، حيث بدت الوزيرة مذعورة ومرتبكة بعد نزولها من السيارة التي أقلتها إلى المكان، لتهم راكضة خلف السيارة، بسبب نسيانها للكمامة الطبية.

واتجهت بعدها إلى مرافقها الخاص في حالة من الذعر وواضعة كلتا يديها على أنفها وفمها، مشيرة إلى أنها قد نسيت كمامتها بالسيارة.

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وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في وقت سابق أن بلاده ستفرض، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على الناس وضع كمامات في المتاجر وغيرها من الأماكن العامة المغلقة، وذلك لوقف تفش جديد لوباء "كوفيد-19".