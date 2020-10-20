تراند اليوم : لائحة الناجحين في البكالوريا 2020 .. نتائج الباكلوريا 2020 resultats bac 2020 maroc

لائحة الناجحين في البكالوريا 2020 ،حيث يتسائل كثير من طلاب الثانوي عن موعد قيام وزارة التربية الوطنية باعلان نتائج الباكلوريا 2020 ، شهادة التعليم الثانوي المرتقبة، حيث يترقب الطلاب والطالبات في الثانوية معرفة موعد الاعلان عن نتيجة شهادة البكالوريا، وموعد اعلانها بشكل رسمي من قبل وزارة التربية الوطنية، فقد انتهى طلاب الثانوية من تقديم الاختبارات الخاصة بهم وامتحانات البكالوريا 2020 ، وهم بانتظار وترقب كبير لمعرفة النتيجة الخاصة بهم في التعليم الثانوي، حيث ينتظر الكثير قيام وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت القيام باعلان موعد نتائج شهادة البكالوريا 2020 والتي من المتوقع ان يكون هذا الاعلان اليوم، لهذا قمنا عبر وطن نيوز، بمتابعة هذا الخبر لموافاتكم بجديد وزارة التربية والتعليم : اعلان نتائج شهادة البكالوريا 2020 .

بلغ مجموع الناجحات والناجحين في الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكلوريا 196 ألفا و803 ، منهم 109 ألفا و717 أنثى، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 63.31 في صفوف التلاميذ الممدرسين. وهو ما يعكس تفوق الإناث على الذكور بنسبة نجاح 67.51 في المائة.

وبحسب المعطيات الرسمية التي حصل عليها موقع “لكم” من وزارة التربية الوطنية، فإن من أصل 318 ألفا و810 مترشحا لهذا الاستحقاق الوطن اجتاز الامتحان 310 ألفا و850 مترشحا بنسبة تمثل 96.76 في المائة.

اقرأ أيضاً

ووفقا لنسب النجاح النهائية بعد إجراء المداولات يومي الاثنين 13 و الثلاثاء 14 يوليوز الجاري، تراجعت أكاديميات جهوية للتربية والتكوين إلى رتب لم تعهدها لسنوات، فما تقدمت أخرى كما هو الشأن بالنسبة لأكاديمية جهة كلميم واد نون التي حلت رابعة في ترتيب الأكاديميات الجهوية وجعلها في موقف صادم غير مبرر، بحسب مراقبين تحدثوا لموقع “لكم”.

وفي ما يلي نسب النجاح وفق الترتيب بن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإثنا عشر:

Advertisements

1. أكاديمية جهة الرباط – سلا – القنيطرة بنسبة نجاح 71.27 في المائة؛

2. أكاديمية جهة الشرق بنسبة نجاح 70.25 في المائة؛

3. أكاديمية جهة فاس – مكناس بنسبة نجاح 64.29 في المائة؛

4. أكاديمية جهة كلميم – واد نون بنسبة نجاح 63.51 في المائة؛

5. أكاديمية جهة الداخلة – وادي الدهب بنسبة نجاح 62.60 في المائة؛

6. أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة بنسبة نجاح 62.06 في المائة؛

7. أكاديمية جهة درعة – تافيلالت بنسبة نجاح بلغت 61.93 في المائة؛

8. أكاديمية جهة مراكش- آسفي بنسبة نجاح بلغت 61.78 في المائة؛

9. أكاديمية جهة الدار البيضاء- سطات بنسبة نجاح 61.76 في المائة؛

10. أكاديمية جهة سوس- ماسة بنسبة نجاح 60.62 في المائة؛

11. أكاديمية جهة العيون – الساقية الحمراء بنسبة نجاح 58.81 ف المائة؛

12. أكاديمية جهة بني ملال – خنيفرة بنسبة نجاح 55.54 في المائة

نتائج البكالوريا 2020 المغرب

توجد طريقتين رسميتين للاطلاع على نقط ونتائج البكالوريا اما عبر موقع bac.men.gov.ma او www.men.gov.ma او مسطحة www.taalim.ma .

نتائج البكالوريا 2020 عبر bac.men.gov.ma

ملاحظة : الموقع يقدم المعدل المحصل عليه والميزة والنتيجة ناجح او راسب, قد تجد مشاكل في فتح الموقع لكن انتظر قليلا وقم بتحديث الصفحة.

قم بالدخول الى موقع bac.men.gov.ma او www.men.gov.ma واستعمل رقم مسار الخاص بك في الاطار المخصص.

نتائج البكالوريا 2020 عبر www.taalim.ma

- اسم المستعمل ( البريد الإلكتروني) N°[email protected]

- القن السري : المسلم من إدارة المؤسسة لمن لم يقم بتغييره أو القن الجديد لمن قام بتغييره.

(ولمن فقد كود الدخول : الحل الوحيد هو التوجه لادرة الثانوية التي يتابع فيها المترشح(ة) حاليا دراسته من أجل الحصول على كود جديد ، وهو أمر أساسي ايضا من أجل الترشيح لمنتحتي، بالاضافة طبعا لمعرفة تفاصيل نتائج الباك حسب المواد في وقت مبكر)

- يجب التفريق بين كود الدخول لفضاء المتمدرس (مسار) ، وكود الدخول للبريد الاليكتروني taalim.ma ، حيث هناك من المترشحين من له اختلاف بينهما لمن لم يقم بالتغيير.

بعد الدخول عبر الرابط : www.taalim.ma

ستصلك رسالة فيها كود على الجيميل الذي دخلته,

نتائج البكالوريا 2020 للمترشحين الاحرار باك حر

يرجى من المترشحات والمترشحين الأحرار الولوج لموقع “ترشيحات”عبر الرابط candidaturebac.men.gov.ma قصد الحصول أساسا على القن السري من أجل التمكن من التعرف على النتائج أو القيام بإجراء أية عملية أخرى (منحتي).

بعد ذلك تضغط على تسجيل الدخول يجب ادخال اسم المستعمل الذي هو رقم بطاقتك الوطنية والقن السري الخاص بك, ثم ضمن ملف الترشيح الذي قمت بملئه عند تقدمك للترشيح بأسفل الصفحة تجدون البريد الإلكتروني مع القن السري لولوج مسطحة www.taalim.ma حيث يمكنهم تفعيل هذا البريد الإلكتروني.

وبعد الحصول على الكود يتم الدخول عبر الرابط : Taalim.ma

وادخال المعلومات المسجلة في حسابك ترشيحات، مثال: البريد الإلكتروني [email protected]

وستقوم بالاجابة على ثلاثة اسئلة سرية ويجب تذكر الاجابة او حفظها في مكان يمكنك الاطلاع عليها ان فقدت كلمة مرورك

إذا تم نسيان القن السري الذي تم تفعيله بمسطحة (taalim.ma)، يمكن استعمال القن السري الظاهر أعلاه بعد تهيئته بالضغط على زر تهيئة القن السري.

ثم ستضغط على خانة outlook التي ستجدون فيها الاستدعاء الخاص بالامتحان ومواعيدها والنتائج والتسجيل بالمنحة وببعض المؤسسات التعليم العالي.