تراند اليوم : نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

أعلنت جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية ، نتيجة معادلة كلية التجارة 2020 الخاصة بطلاب الثانوية العامة المتقدمين لكلية تجارة .

وأكدت الجامعة أنه بامكان جميع الطلاب المتقدمين بمعادلة كلية التجارة في جامعة القاهرة للعام 2020 ، بضرورة الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم مباشرة من موقع الجامعة الرسمي عبر الانترنت برقم الجلوس والاسم .

الأستعلام عن نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

https://cu.edu.eg/ar/Home

يشار إلى أن كلية التجارة جامعة القاهرة أعلنت في وقت سابق عن الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين لمعادلة كلية التجارة فيها، أبرزها أن لا يكون كل من الطلبة والطالبات المتقدمين للمعادلة حاصلين على نسبة نجاح لا تقل عن 70% من المجموع الكلي الشامل، كما وأنه لابد أن تكون سنة التخرج من الدبلوم الفنى دفعة 2017-2018-2019-2020.