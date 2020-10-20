تراند اليوم : ابنة هيفا أصبحت موديل وتتقاضى الأموال؟ – صور

بعد سنوات لم يعرف فيها أحد شيئاً عن زينب، الإبنة الوحيدة لهيفا وهبي، ظهرت زينب، وأنشأت حساباً أصبح يضم أكثر من 600 ألف متابع، من مختلف الدول العربية.

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زينب، ترد على المتابعين باستمرار، وتتلقى رسائل الإعجاب وكأنها فنانة، ويبدو أنها سعيدة بهذه الأجواء، فترد دائماً بشكر متابعيها على تعليقاتهم الإيجابية، وتتجاهل التعليقات السلبية.

ابنة هيفا تشتاق لحياة الشهرة التي حُرمت منها بسبب ابتعادها عن والدتها منذ صغرها، وحالياً تتصرف وكأنها موديل أو فاشنيستا تعرض الأزياء عبر السوشيال ميديا.

تنشر زينب باستمرار صوراً تظهر فيها ترتدي ملابس أنيقة تعرضها للفتيات، وفي أحيان أخرى تنصحهن باتباع طرق معينة للماكياج، بل وافتتحت متجراً الكترونياً خاصًا بها، تعرض من خلاله أدوات التجميل والعطور والأزياء.

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إذاً زينب_فياض أصبحت فاشنيستا تحصل على الأموال عبر الإنترنت، وتستغل كل متابع لها في زيادة أموالها.

ورغم هذا لا تزال بعيدة عن والدتها التي تتجاهلها حتى الآن ولا ترغب بالإعتراف بها أو بالتواصل معها.