مها أحمد في ذكرى وفاة والدها: محتاجة أحط راسى على صدرك

شاركت الفنانة المصرية مها أحمد زكي على، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورا لها تجمعها مع والدها في ذكرى وفاته، اليوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر، والتي يوافق أيضا ذكرى ميلاده.

وعلقت الفنانة مها احمد على الصور برسالة مؤثرة، تؤكد افتقادها لوالدها، قائلة :"اليوم ذكرى ميلاد ابى وبنفس الوقت ذكرى وفاته واحشنى قوى واحشتنى حنيتك عليا محتاجه قوى احط راسي على صدرك محتاجه وجودك جنبى سؤالك عليا والطبطبة عليا محتاجه احكيلك عن مصاعب ومصائب الدنيا. الله يرحمك ويحسن اليك والى لقاء ان شاء الله".

وفي سياق أخر، قالت الفنانة مها أحمد، أن أسباب نشرابنها "عادل" منشورًا حزينًا أثار ذعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،

وأضافت:"تفاجأت مما كتبه ابني، وأشعر به لأنني مررت بنفس تجربته، خاصة أنى أتابعه وأتابع برنامج العلاج الخاص به"، موضحة: "عادل ابني حالة خاصة، ومحبوسين فى البيت بسبب كورونا ".

Advertisements

وتابعت الفنانة مها أحمد: "ابني عاش علاقة عاطفية مع إحدى الفتيات وانفصل عنها وأصيب بحالة اكتئاب، وتم علاجه، وفجأة تعرض منزلنا للغرق".

وواصلت مها أحمد قائلة: "وهناك مجموعة من الأزمات التى مرت بها الأسرة والتى منها تعرضي للموت فى الساحل الشمالي، ثم إصابتي بحالة ضيق فى التنفس"، مؤكدة أن نجلها يمر بحالة نفسية سيئة بسبب مرضه الذى لم يخف منه. وفق ما أورد موقع "اليوم السابع".

وجدير بالذكر، أن أسرة الفنان مجدي كامل وزوجته الفنانة مها أحمد، تعرضت لعدة أزمات وحوادث مفاجأة خلال الفترة الأخيرة، ليصابوا جميعًا بنوبة اكتئاب، فيما أرجعوا سبب النكبة التي حلت بهم إلى "الحسد".