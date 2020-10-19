كورونا يجبر فرقة موسيقية على إقامة حفلها بطريقة غريبة

عادت قطاعات السياحة والفن والترفيه للعمل بعد توقف أعمالها لأشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا ، لكن أن تحيي فرقة موسيقية حفلًا لها بشكل مغاير ولا يخطر على البال يجعل المتابع يدرك مدى الخطر الحقيقي الذي خلفه كورونا.

وفي أحدث إطلالة لها، لجأت فرقة "The Flaming Lip" لا ستخدام إجراءات الوقاية والسلامة في حفلاتهم الموسيقية عبر استخدام الفقاعات البلاستيكية للحفاظ على التباعد الاجتماعي بن أعضائها والجمهور .

وأظهرت صور الحفل الموسيقي، قيام أعضاء فرقة الروك الأمريكية بالاستعانة بفقاعات قابلة للنفخ بحجم الإنسان، وذلك لحماية أنفسهم والحضور من فيروس كورونا Covid-19، بحسب ما نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

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وقدم The Flaming Lips عرضًا في The Criterion واضعين أنفسهم وجميع الحاضرين داخل كرات بلاستيكية فردية.

وقال عضو الفرقة الموسيقية "كوين": "لا أعتقد أن أي شخص كان يظن في منتصف شهر مارس أن هذا سيستمر، ولكن الامر لم ينتهي وعلينا أن نساير الأمور ونتعايش مع الفيروس".

وأشارت المصادر أن الفرقة استعدت لطلب 100 فقاعة قابلة للنفخ من الصين، وفق مواصفات تسمح للأشخاص بالتنفس.