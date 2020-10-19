وفاة الفنان المصري خالد حمزة

تُوفي الفنان المصري المسرحي خالد حمزة، اليوم الاثنين، عقب صراع مع مرض الشلل الرعاش الذي تطور معه منذ بداية سبتمبر الماضي.

وكشف عن خبر وفاة خالد حمزة، صديقه الكاتب المصري إيمان يحيى، إذ كتب على حسابه في "فيسبوك"، "تُوفي إلى رحمة الله الفنان خالد حمزة بعد حياة حافلة بالعطاء الفني ممثلا ومخرجا مسرحيا ومؤلفا".

وأضاف يحيى "تعرفت عليه في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، في معركة انتخابية خاضها صديقه الدكتور مختار السيد، ثم التقينا في حركة (كفاية) مجددا، وفي الثمانية عشر يوما التي قضيناها في ميدان التحرير، كان يبيت يوميا في الميدان رغم اعتلال الصحة وكبر السن".

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وأردف :"غادرنا اليوم مثقف ومناضل وفنان جميل، رحمك الله يا أستاذ خالد، ستظل دائما حيا بأعمالك ونضالاتك".

وشارك خالد حمزة، كممثل في كثير من عروض فرقة السامر المسرحية، كما كتب سهرتين للتليفزيون أخرجهما صفوت القشيري وحمدي الإبراشي، وأخرج العديد من المسرحيات، منها: ”العتمة، الخبر، حلاق بغداد، بيت الدمية، والناس اللي تحت“ وغيرها. وفق ما أورد موقع "إرم نيوز".

ويعد الفنان خالد حمزة ممثلا مسرحيا وتليفزيونيا، عمل عضوا في عدد من الفرق المسرحية، بينها: ”فرقة المسرح الحديث، فرقة مسرح الحكيم، ومسرح الجيب“.