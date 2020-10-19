تراند اليوم : رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية شهر 12

بعد الاتفاق تم نشر رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية واسماء للمستفدين من حوالي 75 الف اسرة بغزة حيث تم اسماء جديدة من ضمن الكشوفات الحالية , حيث اعلن السفير القطري محمد العمادي اصدار دفعة مالية جديدة للاسر الفقيرة بغزة على أن يتم دراسة تمديدها لأواخر العام 2020 .

وكشفت مصادر فلسطينية، أن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، الموجود في قطر (قادماً من ماليزيا)، يسعى إلى تمديد المنحة حتى نهاية العام المقبل، بما فيها 100 دولار.

واضافت المصادر لصحيفة "الأخبار اللبنانية، أن هنية يسعى أيضا الى زيادة دعم الكهرباء.وكانت تلك المصادر كشفت عن تمديد المنحة القطرية حتى آذار/ مارس المقبل مبدئياًويُتوقع صرف دفعة جديدة من المنحة لـ 50 ألف أسرة خلال الأسبوع الجاري.

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والجدير ذكره، أن دولة قطر تقدم مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والمعوزة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل أسرة في اتفاق للتخفيف من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع.

رابط الفحص ( من هنا )

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