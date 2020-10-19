تراند اليوم : بالفيديو/ نائبة مصري تطلق النار في حفل خطبة ابنتها

القاهرة - الخليج 365

قامت نائبة في البرلمان المصري، بإطلاق النيران في الهواء من شرفة منزلها، خلال حفل خطوبة ابنتها بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية.

وأثار مقطع فيديو نشرته النائبة المصرية نوسيلة إسماعيل، جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر النائبة وهي تمسك بسلاح خرطوش، وتطلق الأعيرة النارية بكثافة في الهواء من شرفة منزلها.

وقالت النائبة المصرية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مساء أمس الأول، مبررة ما فعلته قائلة: "سلاحي مرخص ودي خطوبة بنتي".

وأضافت النائبة البرلمانية تعليقا على الفيديو المتداول لها: "ماشية قانوني وتبع القانون، إحنا اللي بنشرع القانون يستحيل أمشي خطأ، أنا بمشي وفقا للقانون".

Advertisements

اقرأ أيضاً

وتابعت، أن ضرب النار ليست مشكلة وشيء طبيعي، مؤكدة أن: "أيام الإرهاب والثورة كان الأشخاص يقفون في منازلهم ويضربون النار لإحداث الاطمئنان والأمان".