تراند اليوم : رابط استمارة التقديم على قطع الاراضي السكنية

فتحت وزارة الإعمار والإسكان العراقية باب التسجيل في للأراضي السكنية للعوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية، والأشخاص ذوي الإعاقة، الفئات ذو الدخل العالي.

وكانت بعض التقارير الرسمية في العراق قد أكدت بأن التقديم والتسجيل في استمارة قطع الأراضي السكنية في العراق سيكون بشكل إلكتروني فقط، وسوف يستمر من منتصف ديسمبر ولمدة ثلاث أشهر قادمة، وذلك وفقًا لعبض الشروط المحددة والتي سوف نتحدث عنها في السطور القادمة.

شروط التقديم في استمارة قطع الأراضي السكنية 2019

هناك بعض الشروط التي تم الكشف عنها من أجل الحصول على قطع أرضي سكنية ضمن مشروع استمارة القطع السكنية والتي تم البدء فيه خلال الساعات الماضية في العديد من المدن داخل العراق 2019، وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي:

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يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ولا يملك أى قطع أراضي أخري باسمه أو اسم زوجته وأولاده

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يتم تمليك قطع الأراضي السكنية لا تخص المشمولين بقانون 57 لسنة 2016، وكذلك يتم التمليك من خلال القانون الخاص بمصابي العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية.

هناك بعض الشروط التي تخص مساحات الأراضي بحسب حالة الطلب.

رابط استمارة التسجيل في حجز قطع الأراضي السكنية 2019

قالت الجهات الرسمية في وزارة الإعمار والإسكان في العراق 2019، بأن الأراضي المتاحة مختلفة في المساحات، حيث إن هناك بعض الأراضي التي تحصل مساحاتها إلى نحو (400)م2 أو اكثر وسيكون ذلك ب(250) مئتان وخمسون دينار للمتر المربع الواحد علاوة علي مبلغ خدمات مقداره (150000)، ويتم تسديد هذه المبالغ المالية على ثلاث أقساط ثلاثة أقساط متساوية خلال مدة ثلاث سنوات.

شروط التسجيل على استمارة أراضي فئة عالية الدخل “القطع الكبيرة والمميزة”

تبلغ مساحة الأراضي السكنية المخصصة لفئة المواطنين عالية الدخل (القطع الكبيرة) 400 م2 وأكثر، ويكون سعر المتر أو البدل 250 مئتان وخمسون دينار للمتر المربع، وذلك بالإضافة مبلغ الخدمات المقرر وقدره مائة وخمسون ألف دينار للمتر المربع الواحـــد، وينم سداد قيمة قطعة الأرض السكنية لهذه الفئة غلى ثلاثة أقساط سنوية خلال 3 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم وضع شارة عدم التصرف بأي نوع من التصرفات على قطعه الأرض السكنية المباعة لمواطني الفئة عالية الدخل، وذلك لجين إتمام سداد قيمة قطعة الأرض كاملة، هذا وتتم الإجراءات الخاصة بعملية بيع قطعة الأرض السكنية حسب القرار المعلن، والخاص بالأراضي المهيأة للتخصيص، والتي سوف تقدم كامل الخدمات لها من خلال لجنة التخصيص، ولا يشمل ذلك بيع الأراضي السكنية وفق المادة (25/3)من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، هذا ويتعهد المتقدمين لقطع ألراضي الإسكان بصحة البيانات والمعلومات المدونة باستمارة التقديم، وبخلاف ذلك يتحمل المسؤولية.