تراند اليوم : توقعات مايك فغالي 2020

توقعات مايك فغالي 2020 توقعات الابراج مايك فغالي 2020، للمُترددين على صفحات الأبراج والمهتمين بها، فهُناك شَرِيحة كَبِيرة مِنَ النّاس يهتمّون بِتوقّعات الأبراج خاصّة فِي بِدَاية كُل عَام، بينما هناك العديد من الفَلكيون حول العالم مشهورين بذلك، وهُنا ننشُر لكُم أهمّ تَوقعات وتنبؤات حَظّك وأسرارك مع برجك لهذا العام الجديد، ومن أبرز واهم المشاهير الذين ينتمون لهذا البرج، فإنّ مايك فغالى من أشهر المُنجمين فِى مجال الأبراج، والذي يحظَى بمُتابعة كَبيرة من الناس، ومِن خلال فهرس التالي سنتعرف على توقعات الابراج مايك فغالي 2020.

توقعات الابراج مايك فغالي 2020

يُعتبر العلّامة فِي توقعات الأبراج مايك فغالي مِن أشهَر واجِهَات شَاشات التّلفاز، وهُو يَحظى بِعددِِ كَبِير مِنَ المُتابِعين مِن النّاس، بينمَا ينهال الكَثِير مِنَ الأشخَاص بالتساؤلات حول توقعات أبراجهم في بداية كلّ عام، فسيكون هذا العام مليئ بالمفاجئات التي قد نغير مجريات الحياة لمواليد هذا البرج.

توقعات مايك فغالي لبرج الثور 2020

الصعلوك (20 أبريل – 20 مايو) 2020

العدوانية، يَحُب أن يجري العلاقات طويلة، يحب أن إعطاء معركة جيدة، الكفاح من أجل ما يريدون، يمكن أن تكون مزعجة في بعض الأحيان، ولكن لمحبة الاهتمام، المنتهية ولايته للغاية، يحب مساعدة الناس في أوقات الحاجة، تقبل بشكل جيد، شخصية جيدة، عنيد، فالشخص الرعاية، يمكن أن يكون أناني وإذا كانوا يريدون شيئا سيفعلون أي شيء للحصول عليه، انهم يحبون النوم ويمكن أن تكون كسول، واحدة من نوع، لا أحد مع الفوضى، هم الناس الأكثر جاذبية على وجه الأرض! 15 عاما من سوء الحظ إذا كنت لا حصة هذا المنصب.

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توقعات مايك فغالي لبرج الجوزاء 2020

والتوأم (21 مايو – 20 يونيو) 2020

لطيفة، الحب هو واحد من نوع ما، المستمعين كبير، جيدة جدا في الناس مربكة، عاشق ليس مقاتلا، ولكن لا يزال يطرق أنت خارجا، سوف الجوزاء لا تأخذ أي حماقة من أي شخص، الجوزاء تحب أن تقول للناس ما ينبغي القيام به والحصول على بالإهانة بسهولة، فهي كبيرة في فقدان الأشياء، وهي النسيان، الجوزاء يمكن أن يكون الساخرة جدا وصبيانية أحيانا وتكون فضولي جدا، جدير بالثقة، سعيدة دائما، بصوت عال جدا، ثرثارة، المنتهية ولايته، متسامح جدا، يحب أن يجعل خارجا، لديه ابتسامة جميلة، سخية، قوية، لا يقاوم، 9 سنوات من سوء الحظ إذا كنت لا حصة هذا المنصب.

توقعات مايك فغالي لبرج السرطان 2020

جمال (21 يونيو – 22 يوليو) 2020

تقبل بشكل أكثر من المدهش، نداء عال جدََا، الحب السرطان هو واحد من نوع، رومانسية جدََا، مُعظم رعاية شخص سوف تجتمع على الاطلاق في حياتك، تماما شخص مبدع، أكثر مِنَ الفنانين ومجنون، يتحدّث باحترام، أنها أتقنت الجنس وتفعل ذلك في كثير من الأحيان، عشوائي للغاية، وهو غَريب في نهاية المطاف، مضحك للغاية وعادة ما تكون حياة الحزب، ومعظم سرطانات يَأخُذك تحت جناحه، وإلى قلوبهم حيث سوف تبقى الى الابد، السرطان جعل الحب مع العَاطِفة لا سبيل للمقارنة، عفوية، ليس مقاتلاََ.

توقعات مايك فغالي لبرج الاسد 2020

الأسد (23 يوليو – 22 أغسطس) 2020

المتكلم كبير، جذاب وعاطفي، وضعت مرة أخرى، سعيدة ولكن عادة عندما تميل إلى أن تكون غير سعيدة عابس وصبيانية، وتميل إلى أن تكون رتيبة، يعرف كيف يكون متعة، هو جيد حقا في أي شيء تقريبا، تقبل بشكل كبير، يمكن التنبؤ بها جدا، المنتهية ولايته، العودة إلى الأرض، الادمان، جاذبية، بصوت عال، يحب يجري في العلاقات طويلة، ثرثارة، لا أحد مع الفوضى، نادرة العثور عليها، عندما وجدت جيدة، 7 سنوات من سوء الحظ إذا كنت لا حصة هذا المنصب.

توقعات مايك فغالي لبرج العذراء 2020

واحد أن ينتظر (23 أغسطس – 22 سبتمبر) 2020

المهيمنة في العلاقات، شخص يحب لهم الآن، يريد دائما الكلمة الأخيرة، الرعاية، ذكية، بصوت عال، ولاء، من السهل التحدث، كل ما يريد من أي وقت مضى، من السهل إرضاء، ومهمة سهلة، يحب المقامرة والمجازفة، يجب أن يكون القول الفصل في كل شيء، هم يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء، وعادة ما تفعل، احتراما للآخرين ولكن سوف تفقد بسرعة احترامهم إذا كنت تفعل شيئا غير موثوق به تجاههم وأبدا استعادة الاحترام، انهم لا يغفر وينسى أبدا، واحد فقط، 7 سنوات من سوء الحظ إذا كنت لا حصة هذا المنصب.

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توقعات مايك فغالي لبرج الميزان 2020

واحد عرجاء (23 سبتمبر – 22 أكتوبر)

من الجميل أن الجميع يجتمعون، حبهم هو واحد من نوع ما، سخيف، مضحك وحلوة، يكون الطعن فريدة من نوعها، معظم رعاية شخص سوف تجتمع على الاطلاق! ومع ذلك، ليس ذلك النوع من الشخص الذي تريد الفوضى مع ،،، كنت قد ينتهي البكاء، برة يمكن أن يسبب الكثير من الفوضى لأنها يمكن أن تمنع، أصدقاء مخلصين لهذه الغاية، يمكن ضغينة لسنوات، برة هي شخص تريد على الجانب الخاص بك، عادة ما تكون كبيرة في الرياضة ومتعصبون الرياضية المدقع، خلاقة جدا، يائسة رومانسية، 9 سنوات من سوء الحظ إذا كنت لا حصة هذا المنصب.

توقعات مايك فغالي لبرج العقرب 2020

المدمن (23 أكتوبر – 21 نوفمبر) 2020

رائعتين للغاية، يحب المزاح، شعور جيد جدا من الفكاهة، في تجربة أي شيء تقريبا مرة واحدة، يحب أن يكون المدللة، حيوية، يمكن التنبؤ بها، مقبلا كبيرا، دائما الحصول على ما يريدون، جاذبية، يحب يجري في العلاقات طويلة، ثرثارة، يحب أن طرفا ولكن في بعض الأحيان إلى أقصى الحدود، يحب رائحة وملمس والمال هو جيد في صنع ذلك، ولكن مجرد جيدة كما في إنفاق ذلك! واقية جدا على أحبائهم، عمال الصلب، يمكن أن تكون صديقا جيدا ولكن إذا كان عدم احترامها من قبل صديق، ستنتهي الصداقة، رومانسية، الرعاية، 4 سنوات من سوء الحظ إذا كنت لا حصة هذا المنصب.

توقعات مايك فغالي لبرج القوس 2020

القوس – واحد مختلط (22 نوفمبر – 21 ديسمبر) 2020

عفوية، ارتفاع الاستئناف، نادرة العثور عليها، عندما وجدت كبيرة، يحب يجري في العلاقات طويلة، الكثير من الحب لإعطاء، وحيد معظم الوقت، يفقد الصبر بسهولة ولن تأخذ حماقة، إذا كان في مزاج سيئ البقاء بعيدا، يحصل بالإهانة بسهولة ويتذكر الجريمة إلى الأبد، يحب بعمق ولكن في بعض الأحيان لا تظهر ذلك، ويشعر هو علامة على الضعف، لديها العديد من المخاوف ولكن لن تظهر عليه، شخص عادي جدا، يدافع عن أحبائهم مع جميع قدراتهم، يمكن أن تكون صبيانية في كثير من الأحيان، لا أحد مع الفوضى، جميلة جدا، رومانسية جدا، من الجميل أن الجميع يجتمعون، الحب لهم هو واحد من نوع ما، سخيفة وممتعة وحلوة، يكون الطعن فريدة من نوعها، معظم رعاية شخص سوف تجتمع على الاطلاق! المدهش في السرير! ليس ذلك النوع من الشخص الذي تريد الفوضى مع- كنت قد ينتهي البكاء، 4 سنوات من سوء الحظ إذا كنت لا حصة هذا المنصب.

توقعات مايك فغالي لبرج الجدي 2020

الجدي – المولع (22 ديسمبر – 19 يناير) 2020

أحب أن تمثال نصفي، لطيفة، وقح، ذكاء، مثير، عابس في بعض الأحيان ومزعجة للبعض، كسول وأحب أن أعتبر أن من السهل، ولكن عندما تجد وظيفة أو شيء ما ترغب في القيام به وضعوا كل ما لديهم في ذلك، فخور والتفاهم والحلو، لا يقاوم، يحب يجري في العلاقات طويلة، المتكلم كبير، يحصل دائما على ما يريد هو أو هي، بارد، يحب أن يربح ضد علامات أخرى في الألعاب الرياضية، وخاصة في الجوزاء، يحب لطهي الطعام ولكن يفضل الخروج لتناول الطعام في المطاعم الجيدة، متعة للغاية، يحب المزاح، ذكية، 24 عاما من سوء الحظ إذا كنت لا حصة هذا المنصب.

توقعات مايك فغالي لبرج الدلو 2020

الدلو هل في الماء (20 يناير – 18 فبراير) 2020

جدير بالثقة، جاذبية، تقبل بشكل كبير، واحدة من نوع، يحب أن تكون في علاقات طويلة الأمد، يحاول بجد، سوف تتخذ على أي مشروع، تفخر أنفسهم في كل ما يفعلون، فوضوي وغير منظم، المماطلون، عشاق كبيرة، عندما كنت لا تنام، المفكرين المدقع، يحب حيواناتهم الاليفة عادة أكثر من عائلتهم، يمكن أن تكون مزعجة جدا للآخرين عندما يحاولون تفسير أو تحكي قصة، لا يمكن التنبؤ بها، سوف تتجاوز توقعاتك، ليس مقاتلا، ولكن سوف تدق أضواء الخاص بها، 2 سنوات من سوء الحظ إذا كنت لا حصة هذا المنصب.

توقعات مايك فغالي لبرج الحوت 2020

الحوت الشريك من أجل الحياة (19 فبراير – 20 مارس) 2020

رعاية والنوع، ذكية، يحب أن يكون مركز الاهتمام، منظم جدا، ارتفاع نداء إلى الجنس الآخر، يحب أن تكون له الكلمة الأخيرة، حسن العثور عليها، ولكن من الصعب الاحتفاظ بها، عاطفي، عشاق رائعة، متعة ليكون حولها، يثق جدا في بعض الأحيان ويتأذى بسهولة، رعاية للغاية، وهي تحاول دائما أن تفعل الشيء الصحيح، وأحيانا تحصل على نهاية قصيرة من العصا، في بعض الأحيان تعتاد من قبل الآخرين وتضار بسبب يثق بهم، غريب للغاية ولكن بطريقة جيدة، شعور جيد من الفكاهة !! مدروس، يحب المزاح، تحظى بشعبية كبيرة، سخيفة وممتعة وحلوة، صديق جيد للآخرين ولكن يجب أن يكون في الاختيار على الذين يسمحون لأصدقائهم أن يكون، 5 سنوات من سوء الحظ إذا كنت لا حصة هذا المنصب.

ملاحظة: توقعات الابراج تأتِي مِن عِلم الغَيب ولا يَعلم الغَيب إلّا الله سُبحانه وتعالي.