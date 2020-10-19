تراند اليوم : رابط فحص ال 100 دولار المنحة القطرية برقم الهوية لشهر 12

نشرت اللجنة اللقطرية لإعادة اعمار غزة رابط فحص ال 100 دولار للأسر الفقيرة والمتعففة في قطاع غزة ، حيث أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة، يوم الثلاثاء الموافق 24/12/2019م.

وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 75 ألف أسرة، من بينها أسماء لأسر معتمدة ضمن كشف جديد، بواقع 100$ للأسرة الواحدة.

وبيّن سعادته أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

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ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين.

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