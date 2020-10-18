وفاة فنانة تونسية شهيرة

أعلنت وسائل إعلام تونسية اليوم الأحد الموافق 18/10/2020 وفاة الفنانة والمطربة التونسية نعمة عن عمر ناهز 86 عاما، والتي أطلق عليها لقب " فنانة تونس الأولى ".

وأصدرت وزارة الشؤون الثقافية في تونس، بيانًا نعت فيه " فقيدة الفن التونسي المطربة القديرة السيدة نعمة التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض".

ورأت الفنانة الراحلة النور في قرية أزمور بولاية نابل عام 1934 باسم حليمة الشيخ، قبل أن يختار لها الموسيقار صالح المهدي الاسم الفني نعمة.

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وبدأت الفنانة نعمة مسيرتها الفنية في الـ 11 من عمرها بأغنية (صالحة) و(مكحول نظارة)، فيما برزت للغناء أمام الجمهور في حفل خيري لصالح جمعية المكفوفين، وهو الذي مثل مدخًلا لها لتصبح إحدى مطربات فرقة الرشيدية. وفق موقع سكاي نيوز عربية

كما عملت الفنانة التونسية الراحلة كمطربة في الإذاعة الوطنية ، حيث شاركت في العديد من المناسبات الدولية مثل مهرجان انتخاب ملكة جمال العرب في بيروت عام 1966ومهرجان ألفية القاهرة عام 1969 والذي لقبت على إثره بفنانة تونس الأولى.

وعاشت المطربة نعمة بقية حياتها بعد اعتزالها الفن، في مسقط رأسها بقرية أزمور، إلى أنع أعن اليوم الأحد عن وفاتها.