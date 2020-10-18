تفاصيل استدعاء مشاهير كويتيين بتهمة مخالفة الآداب العامة

كشفت وسائل إعلام كويتية، اليوم الاحد، عن استدعاء الجهات المختصة لاثنين من مشاهير السوشيال ميديا في الكويت، للتحقيق معهما بتهمة مخالفة الآداب والأخلاقيات العامة.

وقال الإعلامي، عبد العزيز اليحيى، "إنه تم الاتصال بفاشنيستا كويتية (س. ك) وهي زوجة مشهور غير كويتي، إضافة إلى مشهور آخر (م. ن) شقيق فاشنيستا متهمة بقضية غسيل أموال المشاهير، ومودل عراقية (ط.ب)، للمثول اليوم الأحد أمام الإدارة العامة للمباحث الجنائية، لمخالفتهم الآداب العامة".

وأضاف اليحيي: "قبل قليل تم الاتصال على الفاشينستا الكويتية س. ك زوجة شخص مشهور غير كويتي وكذلك شخص مشهور كويتي يدعى م. ن اخو فاشينستا كويتية متهمة بغسيل الأموال، كذلك تم استدعاء موديل عراقية، لحضورهم غدا الأحد للمباحث لمخالفتهم الآداب العامة".

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وفي ذات السياق، فإن أحد الحسابات المعروفة بنقل الأخبار الأمنية وأخبار المشاهير، يُدعى "شاهين"، كشف عن أسماء المشاهير المتهمين، بعد نشره صور ومقاطع فيديو لهم، وصفها بـ"غير اللائقة وغير الأخلاقية".

وذكر الحساب عبر موقع "أنستغرام" أن المشاهير هم "الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري زوجة المشهور أحمد العنزي، والإعلامي محمد النجادة"، دون التطرق إلى اسم الفاشنيستا العراقية، وهي معلومات وأسماء لا التأكد من صحتها. حسبما أورد موقع "إرم نيوز"

يذكر، أن إدارة الجرائم الإلكترونية ضبطت الـ"فاشينيستا" جمال النجادة وأحالتها إلى النيابة، على خلفية إساءتها للنيابة العامة في تسجيل صوتي.