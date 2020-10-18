سبب وفاة الإعلامي والأديب السعودي عبد الله الزيد‎

توفي الأديب والإعلامي السعودي الشهير، عبدالله عبدالرحمن الزيد، اليوم الأحد، على إثر سكتة قلبية، عن عمر ناهز 70 عامًا.

ونعى صديقه سعد البازعي، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة الملك سعود، عبر حسابه بـ"تويتر" قائلًا: ”‏علمت عن وفاة الأخ العزيز والصديق الحبيب الشاعر الرائع عبد الله الزيد“.

ودعا البازعي للراحل قائلًا: "أسكنه الله جنات النعيم وعزائي لكل من عرف طيبته وجمال روحه وعطائه الفذ. هو فقيد وطن قبل أن يكون فقيد أحبة وأصدقاء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الزيد عمل في التحرير، والمطبوعات والمصنفات، والإشراف الثقافي والأدبي، والبرامج والعلاقات العامة، والتصحيح اللغوي، كما أن له كتابات نثرية في بعض المجلات والصحف، مثل مجلة ”اليمامة“ و“اقرأ“ و“الشرق“ و“الجيل“ وغيرها، وفي الصحف المحلية كـ“الجزيرة“ و“الرياض“ و“عكاظ“ وغيرها. وفق ما أورد موقع "إرم نيوز".

وصدر للزيد، أكثر من 10 دواوين شعرية، ونال العديد من الجوائز، وحصل على جائزة ”أفضل مذيع“ من وزارة الإعلام السعودية عام 1399هـ. وعمل على تنفيذ وقراءة النشرة الإخبارية في التلفزيون والإذاعة السعوديين، وقدم عدة برامج ثقافية وأدبية في الرياض.