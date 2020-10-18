شاهد: أم عراقية ترمي أطفالها في نهر دجلة

وثقت إحدى كاميرات المراقبة، لحظة قيام أم عراقية بإلقاء أطفالها بنهر دجلة في بغداد، مما أثارت غضب الرأي العام في البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، حيث قال بعضهم إنه لسيدة أقدمت على فعلتها بسبب خلافات مع طليقها والد الطفلين.

وقال نشطاء إن مكان الحادثة هو جسر الأئمة، الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة في بغداد. وفق ما أورد موقع "روسيا اليوم".

على إثر ذلك، قامت قوات الأمن بالقبض على السيدة، التي اعترفت بعد التحقيق معها بفعلتها، قائلة إنها فعلت ذلك نتيجة خلافات مع طليقها.