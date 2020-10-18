تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 مصر .. امساكية شهر رمضان 2018 مصر pdf الرياض السعودية القاهرة

امساكية رمضان مواعيد الصلوات الخمسة فى ايام شهر رمضان الكريم وخاصة وقت اذان المغرب وقت الفطور او الافطار وموعد اذان الفجر وقت الامساك او الامتناع عن السحور كما يحدد موعد التسحر قبل الفجر وتختلف اوقات الصلوات من مكان لاخر لذلك لكل بلد امساكية او رزنامة مختلفة امساكية شهر رمضان فى مصر غير امساكية رمضان السعودية.

وامساكيه رمضان فى العراق الامساكية الرمضانية ليبيا امساكية شهر رمضان السودان تونس امساكية رمضان فى المغرب فى المغرب فى موريتانيا اليمن قطر الامارات سلطنة عمان بلاد الشام امساكية رمضان لبنان سوريا الاردن فلسطين وامساكية رمضان فى الكويت وفى البحرين كما يحتاج المسلمين فى اميريكا واوروبا الى معرفة امساكية شهر رمضان حتى يتثنى لهم معرفة مواعيد الفطور والافطار فى شهر رمضان لان الاذان اذان المغرب والفجر وباقى الصلوات لا ترفع هناك لذلك فهم يختاجون الى امساكية رمضان اكثر منا لذلك امساكية رمضان فى ولايات امريكا المختلفة واشنطن نيويورك كاليفورنيا ايوا او هاميتون فيرجينيا جورجيا ديترويت اوهايو نيو مكسيكو فلوريدا وغيرها من ولايات امريكية بها نسبة كبيرة من المسلمين.

امساكيةرمضان فى فرنسا حيث يوجد اكبر نسبة مسلمين فى اوروبا ثم امساكية رمضان فى المانيا وانجلترا والسويد واسبانيا وهولندا وبلجيكا واستراليا وخاصة فى سيدنى حيث بها جالية عربية واسلامية كبيرة امساكية نتيجة رمضان فى روسيا.

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امساكية مصر:

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اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الأربعاء 1 16 مايو, 2018 04:14 am 12:00 pm 03:16 pm 06:25 pm 07:55 pm الخميس 2 17 مايو, 2018 04:14 am 12:00 pm 03:16 pm 06:26 pm 07:56 pm الجمعة 3 18 مايو, 2018 04:14 am 12:00 pm 03:17 pm 06:26 pm 07:56 pm السبت 4 19 مايو, 2018 04:13 am 12:00 pm 03:17 pm 06:26 pm 07:56 pm الأحد 5 20 مايو, 2018 04:13 am 12:00 pm 03:18 pm 06:27 pm 07:57 pm الاثنين 6 21 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:18 pm 06:27 pm 07:57 pm الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:19 pm 06:27 pm 07:57 pm الأربعاء 8 23 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:19 pm 06:27 pm 07:57 pm الخميس 9 24 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:20 pm 06:28 pm 07:58 pm الجمعة 10 25 مايو, 2018 04:11 am 12:00 pm 03:20 pm 06:28 pm 07:58 pm السبت 11 26 مايو, 2018 04:11 am 12:00 pm 03:21 pm 06:28 pm 07:58 pm الأحد 12 27 مايو, 2018 04:11 am 12:00 pm 03:21 pm 06:29 pm 07:59 pm الاثنين 13 28 مايو, 2018 04:11 am 12:01 pm 03:22 pm 06:29 pm 07:59 pm الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:22 pm 06:29 pm 07:59 pm الأربعاء 15 30 مايو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:23 pm 06:30 pm 08:00 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الخميس 16 31 مايو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:23 pm 06:30 pm 08:00 pm الجمعة 17 01 يونيو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:23 pm 06:30 pm 08:00 pm السبت 18 02 يونيو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:24 pm 06:31 pm 08:01 pm الأحد 19 03 يونيو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:24 pm 06:31 pm 08:01 pm الاثنين 20 04 يونيو, 2018 04:10 am 12:02 pm 03:25 pm 06:31 pm 08:01 pm الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:25 pm 06:32 pm 08:02 pm الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:25 pm 06:32 pm 08:02 pm الخميس 23 07 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:26 pm 06:32 pm 08:02 pm الجمعة 24 08 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:26 pm 06:33 pm 08:03 pm السبت 25 09 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:27 pm 06:33 pm 08:03 pm الأحد 26 10 يونيو, 2018 04:09 am 12:03 pm 03:27 pm 06:33 pm 08:03 pm الاثنين 27 11 يونيو, 2018 04:09 am 12:03 pm 03:27 pm 06:34 pm 08:04 pm الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 04:09 am 12:03 pm 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 04:10 am 12:03 pm 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm الخميس 30 14 يونيو, 2018 04:10 am 12:03 pm 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm