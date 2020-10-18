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تراند اليوم : طعنت حبيبها أثناء علاقةٍ حميمة بحجة "التضحية البشرية"

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 أصدرت محكمة أميركية حكماً بالسجن 11 عاماً لشابة طعنت حبيبها أثناء ممارستهما علاقة جنسية بعدما بعثت له رسالة تقول فيها إنه يجب استخدام الرجال فقط كـ"تضحية بشرية".

فقد قررّت "زوي آدمز" (19 عاماً) أن ترتدي زي مهرج وقامت بوضع وسادة على رأس صديقها "كيران بيويك" الذي يصغرها بعامين "لجعل علاقتهما مبهجة أكثر" قبل أن تُقدم على طعنه بالسكين خمس مرات في صدره، ذراعه وفخذه.

وادّعت المتهمة خلال جلسة الاستماع، أنها لا تستطيع أن تتذكر أحداث طعن عشيقها وقالت للمحكمة "نعم لقد طعنته" ولكنها اتهمت صديقها السابق بالمبالغة في سرد الحادثة مؤكدةً أن الأدلة والرسالة التي وجدت على هاتفها المحمول بالـ "مزحة".

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