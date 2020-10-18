تراند اليوم : القبض على 14 شخصا فى الهند بعد اغتصاب جماعى لفتاة واضرام النار فيها

نيودلهي - الخليج 365

قبضت السلطات الهندية على 14 شخصا على خلفية اغتصاب جماعى لفتاة تبلغ من العمر 16 عاما فى ولاية جهارخاند بشرق البلاد.

وقال كبير المسؤولين في المنطقة جيتيندرا كومار سينج، اليوم السبت إن عمليات القبض على هؤلاء الاشخاص بدأت فى وقت متأخر يوم امس الجمعة، ولايزال هناك ستة من المشتبه فيهم فارين.

وأضاف سينج:" ان اسرة الفتاة تقول ان الرجال، الذين انتابهم الغضب ازاء قيام والد الفتاة بالتقدم بشكوى الى مجلس القرية عن عملية الاغتصاب، هاجموا منزل الاسرة وضربوا افرادها واضرموا النار فى الفتاة وهى على قيد الحياة بعد سكب الكيروسين عليها".

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واثبتت فحوص الطب الشرعى وقوع اعتداء جنسى على الفتاة.

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