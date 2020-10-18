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تراند اليوم : امساكية شهر رمضان 2018 ليبيا

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مع دخول شهر رمضان المبارك أول أيامه لكم امساكية رمضان 2018 – 1439 في ليبيا ، وتوفر امساكية رمضان  2018 ليبيا مواقيت الصلاة و السحور و ايام الشهر الهجري و العربي كما هو موضح في الجدول التالي .. وسيكون موعد شهر رمضان 1439 هذا العام بعد منتصف شهر مايو 2018 وينتهي تقريبا منتصف شهر يونيو.

وتعرض امساكيه رمضان 1439 ليبيا موعد صلاة الفجر و الظهر و العصر و المغرب و العشاء و موعد الامساك في الصيام و الافطار ..

ويسعى الكثير للبحث عن امساكية شهر رمضان 2018 لمعرفة كافة المواقيت و موعد شهر رمضان 2018 في ليبيا وكل الدول العربية و معرفة مواعيد الامساك و الافطار في كافة المدن الليبية في طرابلس , بنغازي ,  مصراتة , الزاوية , سبها, البيضاء, الخمس, زليتن, صبراتة, غريان, سرت, اجدابيا, درنة, طبرق, ترهونة, الكفرة, القبة, الجوف, بني وليد, المرج, نالوت, رأس حسن, صرمان, تاجوراء, تاورغاء, يفرن, زوارة, الجميل‎‎, شحات‎‎, أوباري‎‎, الجديد‎‎, ودان‎‎, العقيلة, الأبيار‎‎, النوفلية‎‎, مرزق‎‎, البريقة, هون‎‎, جالو‎‎, سلوق‎‎, راس لانوف‎‎, أم الرزم‎‎, براك‎‎, قمينس‎‎, الأصابعة, الزنتان, الجفرة, مزدة .. ومن خلال هذا الموضوع نسعى لتقديم امساكية رمضان 1439 في ليبيا .

 

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وفيما يلي جدول يوضح إمساكية رمضان في ليبيا 2018 – 1349 :

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اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأربعاء 1 16 مايو, 2018 04:11 am 12:36 pm 04:13 pm 07:27 pm 08:57 pm
الخميس 2 17 مايو, 2018 04:10 am 12:36 pm 04:13 pm 07:27 pm 08:57 pm
الجمعة 3 18 مايو, 2018 04:09 am 12:36 pm 04:13 pm 07:28 pm 08:58 pm
السبت 4 19 مايو, 2018 04:09 am 12:36 pm 04:13 pm 07:29 pm 08:59 pm
الأحد 5 20 مايو, 2018 04:08 am 12:36 pm 04:13 pm 07:29 pm 08:59 pm
الاثنين 6 21 مايو, 2018 04:07 am 12:36 pm 04:13 pm 07:30 pm 09:00 pm
الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 04:06 am 12:36 pm 04:13 pm 07:31 pm 09:01 pm
الأربعاء 8 23 مايو, 2018 04:06 am 12:36 pm 04:13 pm 07:31 pm 09:01 pm
الخميس 9 24 مايو, 2018 04:05 am 12:36 pm 04:13 pm 07:32 pm 09:02 pm
الجمعة 10 25 مايو, 2018 04:04 am 12:36 pm 04:13 pm 07:32 pm 09:02 pm
السبت 11 26 مايو, 2018 04:04 am 12:36 pm 04:13 pm 07:33 pm 09:03 pm
الأحد 12 27 مايو, 2018 04:03 am 12:37 pm 04:13 pm 07:34 pm 09:04 pm
الاثنين 13 28 مايو, 2018 04:02 am 12:37 pm 04:13 pm 07:34 pm 09:04 pm
الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 04:02 am 12:37 pm 04:13 pm 07:35 pm 09:05 pm
الأربعاء 15 30 مايو, 2018 04:01 am 12:37 pm 04:14 pm 07:35 pm 09:05 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 16 31 مايو, 2018 04:01 am 12:37 pm 04:14 pm 07:36 pm 09:06 pm
الجمعة 17 01 يونيو, 2018 04:00 am 12:37 pm 04:14 pm 07:36 pm 09:06 pm
السبت 18 02 يونيو, 2018 04:00 am 12:37 pm 04:14 pm 07:37 pm 09:07 pm
الأحد 19 03 يونيو, 2018 04:00 am 12:38 pm 04:14 pm 07:37 pm 09:07 pm
الاثنين 20 04 يونيو, 2018 03:59 am 12:38 pm 04:14 pm 07:38 pm 09:08 pm
الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 03:59 am 12:38 pm 04:14 pm 07:38 pm 09:08 pm
الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 03:59 am 12:38 pm 04:14 pm 07:39 pm 09:09 pm
الخميس 23 07 يونيو, 2018 03:58 am 12:38 pm 04:15 pm 07:39 pm 09:09 pm
الجمعة 24 08 يونيو, 2018 03:58 am 12:38 pm 04:15 pm 07:40 pm 09:10 pm
السبت 25 09 يونيو, 2018 03:58 am 12:39 pm 04:15 pm 07:40 pm 09:10 pm
الأحد 26 10 يونيو, 2018 03:58 am 12:39 pm 04:15 pm 07:41 pm 09:11 pm
الاثنين 27 11 يونيو, 2018 03:58 am 12:39 pm 04:15 pm 07:41 pm 09:11 pm
الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 03:58 am 12:39 pm 04:15 pm 07:41 pm 09:11 pm
الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 03:58 am 12:39 pm 04:16 pm 07:42 pm 09:12 pm
الخميس 30 14 يونيو, 2018 03:58 am 12:40 pm 04:16 pm 07:42 pm 09:12 pm

 

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