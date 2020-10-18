تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 العراق :: لكافة محافظات العراق إمساكية رمضان 2018

نعود لكم أيها المسلمون مع امساكية رمضان 2018 العراق ، لكافة المحافظات العراقية امساكية رمضان 2018 ،للتعرف على مواقيت ومواعيد الصلوات الخمس ، ويمكنكم من خلال امساكية رمضان 2018 التعرف على موعيد صلاة الضهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وتوضح امساكية رمضان 2018 عدد أيام شهر رمضان البالغة 30 يوماً، وأوقات الصلاوات من أول يوم في شهر رمضان لنهايته.

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء الأربعاء 1 16 مايو, 2018 03:12 am 12:00 pm 03:49 pm 07:04 pm 08:34 pm الخميس 2 17 مايو, 2018 03:11 am 12:00 pm 03:49 pm 07:05 pm 08:35 pm الجمعة 3 18 مايو, 2018 03:10 am 12:00 pm 03:49 pm 07:06 pm 08:36 pm السبت 4 19 مايو, 2018 03:09 am 12:00 pm 03:49 pm 07:06 pm 08:36 pm الأحد 5 20 مايو, 2018 03:08 am 12:00 pm 03:49 pm 07:07 pm 08:37 pm الاثنين 6 21 مايو, 2018 03:07 am 12:01 pm 03:50 pm 07:08 pm 08:38 pm الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 03:06 am 12:01 pm 03:50 pm 07:09 pm 08:39 pm الأربعاء 8 23 مايو, 2018 03:05 am 12:01 pm 03:50 pm 07:09 pm 08:39 pm الخميس 9 24 مايو, 2018 03:04 am 12:01 pm 03:50 pm 07:10 pm 08:40 pm الجمعة 10 25 مايو, 2018 03:03 am 12:01 pm 03:50 pm 07:11 pm 08:41 pm السبت 11 26 مايو, 2018 03:02 am 12:01 pm 03:50 pm 07:12 pm 08:42 pm الأحد 12 27 مايو, 2018 03:01 am 12:01 pm 03:51 pm 07:12 pm 08:42 pm الاثنين 13 28 مايو, 2018 03:00 am 12:01 pm 03:51 pm 07:13 pm 08:43 pm الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 03:00 am 12:01 pm 03:51 pm 07:14 pm 08:44 pm الأربعاء 15 30 مايو, 2018 02:59 am 12:01 pm 03:51 pm 07:14 pm 08:44 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الخميس 16 31 مايو, 2018 02:58 am 12:02 pm 03:51 pm 07:15 pm 08:45 pm الجمعة 17 01 يونيو, 2018 02:57 am 12:02 pm 03:52 pm 07:16 pm 08:46 pm السبت 18 02 يونيو, 2018 02:57 am 12:02 pm 03:52 pm 07:16 pm 08:46 pm الأحد 19 03 يونيو, 2018 02:56 am 12:02 pm 03:52 pm 07:17 pm 08:47 pm الاثنين 20 04 يونيو, 2018 02:56 am 12:02 pm 03:52 pm 07:18 pm 08:48 pm الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 02:55 am 12:02 pm 03:52 pm 07:18 pm 08:48 pm الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 02:55 am 12:03 pm 03:53 pm 07:19 pm 08:49 pm الخميس 23 07 يونيو, 2018 02:54 am 12:03 pm 03:53 pm 07:19 pm 08:49 pm الجمعة 24 08 يونيو, 2018 02:54 am 12:03 pm 03:53 pm 07:20 pm 08:50 pm السبت 25 09 يونيو, 2018 02:53 am 12:03 pm 03:53 pm 07:20 pm 08:50 pm الأحد 26 10 يونيو, 2018 02:53 am 12:03 pm 03:54 pm 07:21 pm 08:51 pm الاثنين 27 11 يونيو, 2018 02:53 am 12:04 pm 03:54 pm 07:21 pm 08:51 pm الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 02:53 am 12:04 pm 03:54 pm 07:22 pm 08:52 pm الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 02:52 am 12:04 pm 03:54 pm 07:22 pm 08:52 pm الخميس 30 14 يونيو, 2018 02:52 am 12:04 pm 03:54 pm 07:22 pm 08:52 pm

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