تراند اليوم : ريال مدريد يتحدث عن العرض القياسي لضم نيمار

اضطر ريال مدريد الإسباني لإصدار بيان يوضح فيه حقيقة العرض الذي جرى تداوله عبر الصحف ووسائل الإعلام بشأن شراء النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد ريال مدريد في البيان أنه لم يقدم أي عرض لضم نيمار وأن ما جرى تناوله في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة وبذلك يغلق الباب أمام الكثير من التكهنات التي أحاطت بإمكانية انتقال نجم باريس سان جيرمان إلى سانتياغو بيرنابيو في الصيف الحالي.

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وتألق البرازيلي نيمار مع بلاده في مسابقة كأس العالم وقادهم إلى دور الثمانية من البطولة المقامة حاليا في روسيا بعدما سام في الفوز على المكسيك بهدفين نظيفين بالأمس.

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وكان باريس سان جيرمان قد أعلن في وقت سابق عدم نيته التفريط في البرازيلي نيمار بأي حال من الأحوال وأنه قطعة أساسية في مشروع النادي الكبير للفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا مع المدرب الألماني توخيل.

وتجدر الإشارة إلى أن باريس سان جيرمان اشترى البرازيلي نيمار من برشلونة بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تصل إلى 222 مليون يورو حيث جرى إيداعها في رابطة الأندية الإسبانية المشاركة في الدوري الممتاز "الليغا" في حساب البلوغرانا.