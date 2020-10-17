تراند اليوم : حفيدتا هيفا وهبي بالمايوه – صورة

نشرت زينب فياض، الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، صورة حديثة لابنتيها (دانييلا)، و(رهف)، وهما تستمتعان بوقتيهما في المسبح.

حفيدتا هيفا جميلتان جداً، والصغرى (دانييلا) تشبه جدتها هيفا كثيراً، وتبدو وكأنها نسخة مصغرة عنها.

علقت زينب على الصور قائلة:

(قلبي وروحي وكل حياتي).

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هيفا تركت إبنتها حين كانت طفلة وحرمتها من حنانها في صغرها وحتى حين كبرت وتزوجت وأنجبت.. ولم تكن إلى جانبها لا بأحزانها ولا بأفراحها.

هيفا فضّلت الشهرة على عائلتها وإبنتها الوحيدة، ومن يتابع زينب يلاحظ وجه الشبه بينهما إن كان في الصوت أو الشكل إلى حدٍ ما.

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