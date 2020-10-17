شاهد : هند القحطاني تغضب الجمهور من جديد لهذا السبب

لفتت المشهورة السعودية هند القحطاني، أنظار المتابعين والنشطاء مرة أخرى لأفعالها، وذلك من خلال فيديو جديد نشر لها عبر مواقع التواصل تظهر فيه مع أبنائها وهي تقدم لهم مفاجأة جديدة.

وظهرت مشهورة سناب شات السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية هند القحطاني، في فيديو مع أبنائها داخل أروقة قصرها الجديد في أمريكا.

وتظهر هند في الفيديو وهي تسأل أبنائها حول جمال القصر قائلة: “يجنن.. صح؟”، وسط علامات الانبهار والدهشة على وجوه الأولاد الثلاثة.

وتجولت الأم بعد ذلك بالأبناء في غرفات القصر، الذي بدا عليه الفخامة والمساحات الكبيرة، بجانب الأشجار والخضرة الكثيفة في الحديقة.

وأثار فيديو هند القحطاني الجديد الجدل بسبب فخامة القصر التي أكدت انها قامت بشراؤه من تعبها ومن عملها، وظهر رد فعل أبناءها وفرحتهم وانبهارهم بالقصر وفخامته.

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وتعتبر هند القحطاني أكثر مشاهير السعودية، تصدرا لمواقع التواصل في الآونة الأخيرة؛ بسبب الفيديوهات المثيرة التي تنشرها والقضايا الجدلية التي تناقشها مع متابعيها.

وتعمل هند القحطاني رغم وجودها خارج المملكة، في مجال الإعلانات المدفوعة بمقابل مادي على حساباتها في المنصات الاجتماعية؛ كونها تمتلك مئات الآلاف من المتابعين.