تراند اليوم : فيديو هيا الشعيبي ..+18 فيديو هيا الشعيبي الاباحي كامل بدون حذف

فيديو هيا الشعيبي مشاهدة فيديو هيا الشعيبي الاباحي كامل بدون حذف تحميل الفيديو المسرب للفنانة هيا الشعيبي أونلاين بجودة عالية وأثار الفيديو جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر فيديو هيا الشعيبي مشاهد مخلة بالادب والحياء ، وسط غضب وجدل في الوسط الفني.

وفي جديد الأخبار،نشر المذيع والممثل الكويتي عبدالله الطليحي فيديو قصير ليوضح من خلاله حقيقة ما حدث مع الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ونشرها للفيديو الخادش للحياء عبر حسابها على سناب شات وبدأ حديثه أن الإنسان عليه دائماً نقل الكلام الطيب أو الصمت.

وأوضح عبدالله الطليحي أن الفيديو المنشور لم يتم التقاطه بل كان موجود على الهاتف ولذلك فإن هيا لم تصور مقطع الفيديو بنفسها وأن الهدف كان إرسال الفيديو لأحد أصدقائها لكنها تم نشره على سناب شات أمام الجمهور عن طريق الخطأ.

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الفيديو تم حذفه بعد 3 دقائق فقط من نشره وعلى الرغم من ذلك انتشر بشكل كبير وبمجرد أن رأه زوج هيا أخبرها كي تحذفه وكذلك بالنسبة لأصدقائها وهو ما فعلته على الفور وتدفع ثمنه حالياً لذلك لا داعي لسوء الظن بها.

وأخلت النيابة العامة في الكويت سبيل الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بكفالة قدرها 2000 دينار بعد التحقيق معها في قضية نشر فيديو مخل للآداب العامة عبر حسابها الرسمي في "سناب شات" .

ونشر ثامر الشعيبي شقيق هيا مقاطع فيديو عبر حسابه في سناب شات، تُظهر استعدادتهم لاستقبالها، حيث تمّ ذبح خروف ابتهاجاً بخروجها من السجن .

وتُظهر المشاهد التي نشرها ثامر لحظة وصول هيا الى المنزل واحتضانها لأطفالها وأقاربها، حيث ظهرت بوجه متعب وشاحب.

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