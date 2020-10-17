شاهد: العوضي يغضب النشطاء بسبب حركة في جنازة الفنان محمود ياسين

أغضب الفنان المصري أحمد العوضي، نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حركة له أثناء حضوره جنازة الفنان الراحل محمود ياسين.

وحضر العوضي جنازة الراحل محمود ياسين مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وعددا من نجوم الفن المصري.

وتناقل النشطاء عبر تطبيق انستغرام مقطعا مسجلا يظهر الفنان أحمد العوضي يقف برفقة زوجته أثناء استماعهم لأحد قارئي العزاء أثناء حديثه.

Advertisements

وعلق النشطاء على العوضي بسبب طريقة وقفته في الجنازة، التي تشبه طريقة الحراس الشخصيين في الوقفة، وهو ما أثار غضب النشطاء. وفقا لموقع "لها TV".

وعلق النشطاء على هذه الحركة ببعض التغريدات أبرزها، "العوضي ماخذ وضعية البودي غارد مفتعل جداً" و"هو ماله واخد شخصية هشام عشماوي؟" و"على طول متعصب ونافخ عضلاته وجاهز يتخانق" و"رايح يعزي ولا داخل خناقه؟".

وكان قد أُعلن الأربعاء الماضي عن وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.