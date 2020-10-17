تراند اليوم : البدء بتصوير الجزء الثالث من مسلسل "صدق رسول الله"

نابلس/ الخليج 365
أعلن المشرف العام الفنان عبود عبيد البدء بتصوير الجزء الثالث من المسلسل الديني "صدق رسول الله" في محافظه نابلس وقراها وبعض المحافظات الوطن.
ويقول عبيد "المسلسل من ثلاثين حلقة مدة كل حلقة 25 دقيقة، ويطرح هذا المسلسل قضايا هامة وخطيرة جدا في مجتمعنا.
ومن أهم الممثلين في هذا العمل الفنان سليم الدبيك والفنان نضال طه، والفنان أحمد مرشد والفنان ملاك ملحس والفنانة أميرة شنير، وعدد من الفنانين والفنانات الآخرين في هذا المسلسل.
وكاتب سيناريو و حوار و قصه هذا المسلسل الأستاذ أسامة ملحس من إخراج المخرج علي رضا، وسيتم بث هذا المسلسل في شهر رمضان المبارك على عدة فضائيات فلسطينية.