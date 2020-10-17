تراند اليوم : البدء بتصوير الجزء الثالث من مسلسل "صدق رسول الله"

نابلس/ الخليج 365

أعلن المشرف العام الفنان عبود عبيد البدء بتصوير الجزء الثالث من المسلسل الديني "صدق رسول الله" في محافظه نابلس وقراها وبعض المحافظات الوطن.

ويقول عبيد "المسلسل من ثلاثين حلقة مدة كل حلقة 25 دقيقة، ويطرح هذا المسلسل قضايا هامة وخطيرة جدا في مجتمعنا.

ومن أهم الممثلين في هذا العمل الفنان سليم الدبيك والفنان نضال طه، والفنان أحمد مرشد والفنان ملاك ملحس والفنانة أميرة شنير، وعدد من الفنانين والفنانات الآخرين في هذا المسلسل.

وكاتب سيناريو و حوار و قصه هذا المسلسل الأستاذ أسامة ملحس من إخراج المخرج علي رضا، وسيتم بث هذا المسلسل في شهر رمضان المبارك على عدة فضائيات فلسطينية.