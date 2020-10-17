تراند اليوم : رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2020

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2020 نتائج الاعدادية ليبيا 2020 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في ليبيا برقم الجلوس موقع منظومة الامتحانات نتائج اعدادية في ليبيا وزارة التربية والتعليم ، نتائج شهادة الاعدادية في ليبيا لعام 2020 تعتبر الآن أبرز حدث في البلاد، حيث أن نتيجة التعليم الأساسي من خلال رابط موقع منظومة الامتحانات تعد من النتائج الهامة في ليبيا الآن، وبسبب ما تشهده البلاد من سوء أحوال أمنية وسياسية وقال مدير مكتب الإعلام بالوزارة أحمد الزروق، في تصريحات صحفية، إن عدد الطلاب الناجحين بلغ 23 ألفًا و6 طلاب، فيما من المقرر أن يخضع قرابة 13 ألفًا و526 طالبًا لامتحانات الدور الثاني.

وأجرى طلاب الشهادة الإعدادية في مطلع يوليو الامتحانات النهائية للدور الأول، حيث بلغ عدد المتقدمين لإجراء الامتحانات 36 ألفًا و644 طالبًا على مستوى 28 منطقة تقع تحت سيطرة الحكومة الموقتة.

وتقوم وزارة التربية والتعليم الليبية، باعلان نتائج شهادة الاعدادية 2020 في ليبيا الدور الأول، وسينشر موقع منظومة وموقع وزارة التربية والتعليم الليبية، النتيجة رسميا فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم الليبي، وسنقدم لكم الروابط الرسمية للحصول على نتائج شهادة الاعدادية 2020 ليبيا الدور الأول وموعد اصدراها في ليبيا .

فقد أكدت إدارة الامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم الليبية، أن نتائج شهادة الاعدادية 2020 ليبيا الدور الأول، ستظهر خلال الأيام القليلة القادمة، وتم رفع الرابط الرسمي لموقع نتائج الامتحانات imtihanat.com، موقع نتائج شهادة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي العام،على شبكة المعلومات الدولة الإنترنت.

وكشفت وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة عن موعد اعلان نتائج الشهادة الاعدادية لجميع الطلاب والطالبات ، مؤكدةً ان النتائج سيتم الاعلان عنها اليوم السبت ، بعد مؤتمر صحفي تعقده الوزارة لاعلان اسماء الاوائل .

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وأوضح الوزير أنه جاري الان رفع النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية ، وفحصها وتدقيقها قبيل نشرها لجميع الطلاب والطالبات برقم الجلوس والاسماء .

نتائج شهادة الاعدادية 2020 ليبيا يتم نشرها عبر الموقع الرسمي لنتائج الامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم، والاستعلام مباشرة برقم الجلوس، تظهر عبر ( الرابط التالي ) ، أو عبر وزارة التربية الليبية من خلال ( الرابط التالي ) .

أكدت إدارة الامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم الليبية، أن نتائج شهادة الاعدادية 2020 ليبيا الدور الأول، ستظهر خلال الأيام القليلة القادمة، وتم رفع الرابط الرسمي لموقع نتائج الامتحانات imtihanat.com، موقع نتائج شهادة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي العام،على شبكة المعلومات الدولة الإنترنت.

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